توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا خاصة فوق البحر وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح .. شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 - 26 / 34 كم/ ساعة تصل الى 45 كم/ساعة فوق البحر.

حالة البحر .. مضطرب الموج في البداية يصبح متوسط بعد الظهر والمساء .. وارتفاع الموج من 1 - 3 أقدام قرب الساحل ومن 4 - 6 / 7 أقدام في العمق يقل الى 3 - 5 أقدام بعد الظهر والمساء.. وأعلى مد عند الساعة 18:15 وأدنى جزر عند الساعة 13:10.

درجات الحرارة نسب الرطوبة

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا

أبوظبي 26 14 95 25

دبي 26 15 95 25

الشارقة 26 15 95 25

عجمان 26 16 95 45

أم القيوين 25 15 95 45

رأس الخيمة 24 16 95 45

الفجيرة 25 17 90 50

العين 28 14 80 20

ليوا 29 13 90 15

الرويس 23 13 70 30

السلع 24 14 75 35

دلما 25 18 80 35

طنب الصغرى 24 18 85 50

طنب الكبرى 24 18 85 50

أبوموسى 24 18 85 50