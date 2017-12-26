محمد بن راشد يتسلم وسام المعلوماتية من "دبي الذكية"

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل خلال مأدبة الغداء الأسبوعية "وسام المعلوماتية" وذلك بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وعدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة.

قامت بتسليم الوسام إلى سموه الدكتورة عائشة بن بشر المدير العام لمكتب دبي الذكية وفريق العمل يونس آل ناصر ووسام لوتاه وهدى الهاشمي ومطر الحميري وخليفة المري وعبدالعزيز الطنيجي وميره سلطان وعلياء المر وشيماء الزرعوني وإيمان طاهر وسارة الزرعوني ووحيد الهاشمي وحمد العوضي وحصة البلوشي.

وقالت الدكتور عائشة بن بشر خلال تقديمها الوسام الأرفع إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات ودعم البنية التحتية واستدامة التنمية أحدث تغيرات استثنائية في تحقيق رؤية حكومة دبي لجعل المدينة الأسعد والأذكى عالميا.

وأعربت عن سعادتها وفريق العمل مكتب دبي الذكية ومؤسساتها بتسليم سموه هذا الوسام الرفيع تقديرا لسموه وعرفانا بتوجيهاته السامية لجميع المعنيين في دبي لتحويل حكومتها التقليدية إلى حكومة ذكية بالكامل وهذا ما تم إنجازه فعليا والانتقال إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي في العام 2017 وأخيرا إطلاق مبادرة الثروة الرقمية القائمة على عنصرين مهمين انترنيت الأشياء والشهادات الرقمية لتعزيز صناعة المستقبل والاستثمار بها بهدف إكمال الحياة الذكية بأهدافها كافة العام 2021 كي تكون دبي الرائدة عالميا في تطبيقات متطلبات حياة عصر الثورة الصناعية.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شكر للشباب مبادرتهم الطيبة وأعرب عن سعادته بلقاء هذه النخبة من الشباب الوطن الذين يسهرون ويجتهدون من أجل تحويل رؤيتنا لمستقبل الدولة الإمارات عموما ودبي خاصة إلى حقيقة ودافع فعلي على الأرض لإسعاد مواطنينا وجميع أفراد وشرائح مجتمع الإمارات.