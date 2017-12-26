حمدان بن محمد: تحقيق التميز يتطلب عملاً جاداً يلمس المجتمع نتائجه

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن تصنيف مراكز سعادة المتعاملين على مستوى خمس نجوم وأكثر يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإحداث نقلة نوعية على صعيد تقديم الخدمات في القطاع الحكومي بما يحقق السعادة للمتعاملين.

وقال سموه: "إن نجاح مراكز سعادة المتعاملين التابعة لحكومة دبي في تطوير رحلة متعامل سعيدة ينقلها إلى مراحل متقدمة من الكفاءة والفعالية لتصبح نموذجاً يحتذى في تقديم الخدمات الحكومية".

وأضاف سموه: إن تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات على جميع مراكز السعادة في حكومة دبي يندرج في إطار تعزيز التكامل الحكومي المحلي الاتحادي بما يسهم بتحقيق تطور واضح على مستوى الخدمات ويشكل ضمانة لتعزيز موقع الإمارات في صدارة مؤشرات جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها.

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عدداً من مراكز سعادة المتعاملين في حكومة دبي الحاصلة على تصنيف الخمس نجوم والتي رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الامارات وعبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي وعدد من المسؤولين حيث أزاح سموه الستار عن لوحة الخمس نجوم التي حصلت عليها تلك المراكز في إطار تطبيق نظام النجوم لتصنيف الخدمات إذ تُعدُّ هذه المراكز ضمن المجموعة الأولى التي تم تقيمها.

وحول عمل حكومة دبي خلال المرحلة المقبلة قال سموه: "نؤمن أن تحقيق التميز يتطلب عملاً جاداً يلمس المجتمع نتائجه التي تنعكس عليه بشكل إيجابي، لترتقي بتجربته مع الحكومة وترفع مستوى جودة الحياة في دبي".. مشدداً سموه على أن حكومة دبي تعمل للارتقاء بعمل مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها لتكون على مستوى 5 نجوم وأكثر وأن حصول مراكز السعادة الحكومية على تصنيف 5 نجوم ليس مكافأة بل حافز لجميع المراكز لمضاعفة جهودها وتحقيق الأفضل.

وأزاح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الستار عن لوحات الخمس نجوم في ثلاثة مراكز لسعادة المتعاملين هي: مركز سعادة المتعاملين -البرشاء التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومطارات دبي (المجلس) والمبنى 3 بمطار دبي المخصص لاستخدام طيران الإمارات.

وأشاد سموه بجهود فرق العمل الاتحادية والمحلية وعملها الدؤوب لتحقيق هذا الإنجاز مؤكداً أن ما حقّقته المراكز على صعيد التقييم يشكل ثمرة للعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .

جدير بالذكر أن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الجاري تطبيقه في مراكز سعادة المتعاملين في حكومة دبي جاء ثمرة مذكرة تفاهم بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ممثلاً ببرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ممثلاً بمركز نموذج دبي حيث يتعاون الطرفان لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وينسقان بشكل متكامل لتقييم جميع مراكز سعادة المتعاملين في حكومة دبي.