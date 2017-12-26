4 مواطنين يرفعون علم الإمارات وشعار عام زايد في قمة كلمنجارو

روح مليئة بالحماس وحب المغامرة والتحدي، همة عالية قادت اربعة مواطنين هم الدكتور عبدالله الدرمكي صاحب المبادرة وفريقه المكون من حسن الزعابي واحلام الحمادي وعائشة الجنيبي للوصول إلى قمة جبل كلمنجارو القمة الاعلى ارتفاعا في القارة الافريقية والخامسة على مستوى العالم، رحلة استغرقت سبعة ايام مرورا بتضاريس حادة جدا، ليكونوا اول من يقوم برفع شعار عام زايد في هذه القمة بتاريخ 14 ديسمبر 2017، تجسيدا للمكانة الاستثنائية والفريدة التي يمثلها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه، في قلوب اهل الامارات.

وأشار الدرمكي إلى ان فكرة الصعود للقمة جاءت تزامنا مع إطلاق السنة الجديدة بعام زايد ومن هنا تبلورت فكرة المبادرة والتي لتكون نبراسا وتخليدا لمسيرة ونهج القائد المؤسس لدولة الاتحاد، وصانع نهضتها، رمز الحكمة والخير والعطاء، ليس في الإمارات وإنما على المستويين العربي والدولي.



وقال الدرمكي انه سيطلق مبادرة أخرى تزامناً مع عام زايد بتقديم 7 دورات تدريبية تطوعا انطلاقا من مبدأ العطاء الذي زرع بداخل كل شاب اماراتي، موضحا انه خلال الرحلة للقمة واجهتهم كمغامرين اماراتيين صعوبات شتى اثناء صعودهم في ظل الأجواء المختلفة من صحراوية الى جبلية الى قطبية ثم استوائية، الا انهم وبهممهم العالية وعزيمة عيال زايد نجحوا في تخطي الصعاب والوصول الى القمة رافعين راية المجد "علم الامارات".