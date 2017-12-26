5 حوادث بليغة و99 بسيطة بسبب الضباب في الشارقة

سجلت الحوادث المرورية بسبب الضباب في إمارة الشارقة، خلال الفترة من 23-24 ديسمبر 2017 5 حوادث بليغة و99 حادث بسيطة من دون أن تقع إصابات.

وتفصيلاً قال المقدم جاسم بن هده مدير إدارة العمليات في شرطة الشارقة، أن غرفة العمليات المركزية تلقت (1256) مكالمة هاتفية نتيجة الضباب الكثيف الذي غطى الطرق للإمارة خلال اليومين الماضيين.

وفي ذات السياق عملت إدارة المرور والدوريات على نشر الدوريات المرورية على الطرق الخارجية والداخلية، وتكثيف جهود رقباء السير وتعزيز وجودهم وحضورهم في الشوارع والميادين كافة، داعية السائقين ومستخدمي الطرق إلى توخي أقصى درجات الحذر والانتباه للتقلبات الجوية والضباب الكثيف الذي تنعدم بسببه الرؤية الأفقية، ما يؤدي إلى تصاعد احتمال وقوع الحوادث في حال عدم التقيد بالارشادات المرورية الموجهة من قبل رجال المرور والدوريات