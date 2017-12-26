"الكندية للكيمياء" تعتمد بكالوريوس "الكيمياء الحيوية" في جامعة الإمارات

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة حصول برنامج بكالوريوس الكيمياء الحيوية في كلية العلوم بالجامعة على الاعتماد الأكاديمي من قبل الجمعية الكندية للكيمياء ،وذلك لمطابقته المعايير الأكاديمية العالمية ،وتعد هذه الجمعية هي الجهة الاكاديمية العالمية المانحة لبرامج اعتماد الكيمياء الحيوية.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد البيلي ، مدير الجامعة، على أهمية هذا تحقيق الإنجاز الاكاديمي الجديد والذي يعتبر اضافة نوعية جديدة لمخرجات الجامعة ويضاف إلى رصيد إنجازات جامعة الإمارات العربية المتحدة "جامعة المستقبل" في سبيل الحفاظ على مستوى الجودة والتميز وفقاً للمعايير الدولية، باعتباره يمثل تقييماً حقيقياً ونوعيا للبحث العلمي الذي يعتبر الاساس في التقييم الأكاديمي لمستوى الجامعات وتصنيفها، ،وكذلك بالنسبة لتطور أساليب التدريس،التي توكب تقنيات تكنولوجيا التعليم بالإضافة لتعزيز البنية التحتية ونوعية المنتج والمخرجات التعليمية وفق معايير محددة للأداء العلمي في الجامعة، وهو أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية، التي تسعى باستمرار لتحقيقها وفق الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للدولة، والتي تهدف إلى تطوير أساليب التعليم ووضع برامج وخطط دراسية تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، كما أنها تلبي طموحات الطلبة وتلبية رغباتهم في مواصلة تعليمهم العالي باختيار تخصصات أكاديمية نوعية، مؤكدا في الوقت نفسة على أن هذه الإنجازات العلمية التي تحققها الجامعة من خلال الارتقاء بمخرجاتها وتطوير مساقتها المطروحة ، هي بالتأكيد نتاج لتضافر الجهود والعمل الدؤوب لأعضاء أسرة الجامعة.

ومن جهته، أوضح الأستاذ الدكتور أحمد مراد -عميد كلية العلوم، بأن الكلية استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة أن تحقق هدفاً استراتيجياً من أهدافها الاكاديمية المستقبلية من خلال الحرص على تقديم التعليم الاكاديمي الشامل للعلوم الحديثة واعتماد البرامج الأكاديمية وجودة المخرجات التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف أنه وبموجب هذا الاعتماد ،سوف يحصل كافة الطلبة المتخرجين من هذه البرامج على شهادات اعتماد أكاديمي رسمية من الجمعية الكندية للكيمياء ،كما سيحصلون في الوقت ذاته على عضوية مجانية في الجمعية.