محمد بن زايد: الإمارات تعتمد على المجتهدين في العلوم المتقدمة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً أمس، من شينزو آبي رئيس وزراء اليابان.

جرى خلال الاتصال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات واليابان والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع خاصة في المجالات الاقتصادية والتعليمية وشؤون الطاقة والتكنولوجيا. كما جرى تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهة ثانية، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تعتمد على الطلبة المجتهدين الساعين لإثبات قدراتهم ومهاراتهم في مجال العلوم والاختراعات والبحوث المتقدمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر البحر، الطالبة المخترعة فاطمة علي الكعبي، إذ تعرف سموه منها إلى أهم الاختراعات التي قامت بإنجازها والتي بلغ مجموعها 12 اختراعاً في مختلف المجالات.

وأثنى سموه على الجهود والحماس الذي أبدته فاطمة الكعبي في سبيل التميز والإبداع، معبراً سموه عن فخره واعتزازه بأبنائه الطلبة المتميزين والمبدعين الذين يعملون بجد واجتهاد ويحققون إنجازات علمية من أجل خدمة وطنهم.

كما استقبل سموه أمس، وفداً من الشركة القابضة العامة «صناعات» والشركات التابعة لها، يرافقهم حسين النويس رئيس مجلس إدارة الشركة. واطلع سموه على النتائج الإيجابية التي حققتها «صناعات»، رغم التحديات التي تمر بها الأسواق العالمية، وعلى استراتيجيتها في تعزيز الكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل المعرفة العلمية والخبرات المتخصصة، واستقطاب التقنيات الحديثة وجودة الإنتاج في المشاريع الصناعية المبتكرة، التي تسهم في دفع العملية الاقتصادية بالدولة إلى الأمام.