خولة السركال: مكرمة حاكم الشارقة توفّر حياة كريمة للمواطنين

قالت خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة: «إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، برفع سقف رواتب الموظفين في حكومة الشارقة، جاءت من حرص سموه المستمر على إيجاد بيئة إيجابية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين».

وأكدت خولة السركال أن المكرمة تسهم بفاعلية في دفع الموظفين للعمل على التطوير والإبداع في مختلف القطاعات العملية، ناهيك عن حافزيتها في فتح آفاق للعمل في مجالات جديدة، ما يضاعف من قدرة الجميع على تعزيز حضور إمارة الشارقة في جميع الصعد».

وأضافت مدير عام نادي سيدات الشارقة: يعتبر هذا القرار داعماً ومكملاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في توفير حياة كريمة ورغدة لمواطني إمارة الشارقة، ما ينعكس إيجاباً على جعل الإمارة بيئة حاضنة لريادة الأعمال.

وقالت إن المكرمة لا بد وأن تسهم في دعم المسيرة التنموية، التي تشهدها في المجالات الثقافية والاقتصادية والعلمية وغيرها من المجالات، والتي تمكنت الشارقة خلالها من إثبات حضورها الفاعل والمؤثر على المستويين المحلي والعالمي.