المركز الوطني للأرصاد: الضباب يتلاشى تدريجياً غداً

خيّم الضباب الكثيف أمس على مناطق عدة في الدولة، وأدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على العديد من المناطق، منها الرحبة والشهامة والشوامخ وعلى مطارات أبوظبي والبطين والعين ورأس الخيمة وبعض الطرق السريعة وغيرها، إلى جانب تشكل ضباب خفيف في الفجيرة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل مستخدمي الطرق وقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر من تشكل الضباب، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية والشرقية بدءاً من الثامنة مساء حتى الحادية عشرة من صباح اليوم.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تشكل الضباب والضباب الخفيف اليوم خاصة على بعض المناطق الداخلية والغربية من الدولة، فيما تقل فرص وأماكن تشكله تدريجياً بدءاً من غد، وتزداد كميات السحب أحياناً على البحر والمناطق الشرقية والشمالية يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأشار المركز إلى أن الضباب هو تكثف بخار الماء المحمل بالهواء إلى قطيرات صغيرة من الماء، وبمعنى آخر هو تشكل سحابة قاعدتها سطح الأرض.

خطة سلامة

اتّخذت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، عدداً من الإجراءات الوقائية أثناء تشكل الضباب، وذلك في إطار خطتها للسلامة المرورية، تضمنت تكثيف الرقابة على الطرق، وإيقاف حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة على طريق الشاحنات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة ومنع دخولها إلى مدينة أبوظبي، إلى حين وضوح الرؤية.

وأعلن العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي منع سير الحافلات وباصات نقل العمال سعة (14- 24- 60 راكباً ) من السير أثناء الضباب على كافة الطرق بإمارة أبوظبي وذلك في إطار الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة وجهود توفير السلامة المرورية أثناء الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 50 متراً على الطرق بإمارة أبوظبي. أبوظبي - البيان