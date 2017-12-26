مطار الفجيرة يستقبل 10 رحلات محوّلة من مطارات الدولة

استقبل مطار الفجيرة الدولي أول من أمس 10 رحلات جوية محولة من مختلف مطارات الدولة بسبب موجة الضباب الكثيف الذي عمّ مختلف أنحاء الدولة، والذي أعاق عمليات إقلاع وهبوط الرحلات المغادرة والقادمة إلى الدولة، وسارعت كافة الأجهزة الأمنية في المطار بتقديم جميع التسهيلات للمسافرين القادمين، حيث تم التعامل معهم بكل دقة واحترافية.

وأشار اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة إلى أن تعاون وتكاتف الأجهزة الأمنية في المطار من الهيئة العامة للطيران المدني وجوازات المطار وإدارة شرطة المنافذ والمطارات ومؤسسة الفجيرة للمواصلات وجهات أخرى ساهم في تيسير إجراءات المسافرين، وتسريع إنجازها.

حركة طبيعية

وأوضح الكعبي بأن حركة الطيران في مطار الفجيرة الدولي لم تتأثر ولم تشهد اضطرابًا بسبب موجة الضباب التي سادت أنحاء الدولة، حيث وصلت كافة الرحلات بأمان وسلامة إلى مدرج الهبوط والإقلاع، وكانت حركة الملاحة الجوية طبيعية وسارت بشكل سلس وانسيابي.

ودعا اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة السائقين في حالة الضباب وتدني الرؤية إلى خفض سرعة مركباتهم ومواصلة القيادة بحذر، وشدد على ضرورة مضاعفة المسافة الآمنة بين المركبات، وعدم تجاوز المركبات الأخرى، حفاظا على سلامتهم.