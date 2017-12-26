استئصال الغدة الدرقية بالترددات اللاسلكية في مستشفى خليفة التخصصي برأس الخيمة

طور مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، خدماته بإضافة وسائل جديدة في عملياته الجراحية للحد من الألم، من خلال استئصال أورام الغدة الدرقية بدون جراحة، وذلك من خلال الترددات اللاسلكية (radiofrequency ablation)، لتصل عدد عملياته من هذا النوع إلى 17 عملية منذ إطلاق الخدمة في أبريل الماضي.

وأوضح الدكتور جوانغ هوي لي استشاري التصوير الإشعاعي في المستشفى، أن التقنية الجديدة تجنب المريض التعرض إلى إجراء شق كبير في منطقة الرقبة، والندوب الناتجة عنها، وهو أكثر ما يقلق المرضى، ويشكل تطبيق هذه التقنية خطوة مهمة جداً في مجال علاج أمراض الغدة الدرقية.

وأشار إلى أن مستشفى الشيخ خليفة في رأس الخيمة، إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يتبع آخر التطورات الحديثة في مجال استئصال الأورام ولا سيما أورام الغدة الدرقية الحميدة، والتي تعكس حرص المستشفى على تقديم الحلول الطبية الحديثة للمرضى.

وذلك في خطوة تهدف إلى التحسين المستمر للرعاية الطبية لمرضى الأورام في المستشفى. وأضاف لي: تمكن المستشفى منذ إطلاق التقنية في أبريل الماضي من إجراء استئصال لأورام الغدة الدرقية باستخدام الترددات اللاسلكية، منها ورم بطول 10 سم.

والذي يعد كبيراً نسبياً، وهذه إضافة جديدة للمستشفى على حقيبة خدماته الطبية المتعددة، مشيراً إلى أن استئصال الورم باستخدام الترددات اللاسلكية، يعد أكثر ملاءمة من الجراحة التقليدية التي تستوجب شقاً كبيراً في الرقبة، وتترك ندوباً بارزة.