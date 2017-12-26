محمد بن زايد يطلع على خطط «صناعات»

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - أمس في قصر البحر - وفداً من الشركة القابضة العامة «صناعات» والشركات التابعة لها.. يرافقهم حسين النويس رئيس مجلس إدارة الشركة.

واطلع سموه من الوفد على النتائج الإيجابية التي حققتها «صناعات» رغم التحديات التي تمر بها الأسواق العالمية وعلى استراتيجيتها في تعزيز الكوادر الوطنية المؤهلة ونقل المعرفة العلمية والخبرات المتخصصة واستقطاب التقنيات الحديثة وجودة الإنتاج في المشاريع الصناعية المبتكرة التي تساهم في دفع العملية الاقتصادية بالدولة إلى الأمام وخلق الفرص الاستثمارية التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.

كما اطلع سموه على الخطط والبرامج التي تنفذها الشركة للاستمرار في تحقيق المزيد من التميز والريادة والازدهار وسعيها إلى توسعة المشاريع الحالية واستهداف المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية الجديدة التي تعزز القدرات الصناعية.

يشار إلى أن الشركة القابضة العامة «صناعات» تضم مجموعة من الشركات أهمها «حديد الإمارات» و«الإنشاءات البترولية الوطنية» و«أركان» و«دوكاب» و«أغذية» و«الفوعة» و«تالكس» و«داك» وشركة الغربية للأنابيب.

حضر اللقاء في مجلس سموه.. معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.