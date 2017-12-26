محمد بن زايد يبحث العلاقات هاتفياً مع رئيس وزراء اليابان

المصدر:
  • أبوظبي - وام
التاريخ:
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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً أمس من شينزو آبي رئيس وزراء اليابان.

جرى خلال الاتصال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع خاصة في المجالات الاقتصادية والتعليمية وشؤون الطاقة والتكنولوجيا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى خلال الاتصال تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

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