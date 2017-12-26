مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق تبحث خطط العام المقبل

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، الاجتماع الدوري الثالث للمؤسسة خلال العام 2017، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال المطروح وما تم إنجازه خلال العام الجاري، وبحث خطط العام المقبل وتطوير آلية عمل المؤسسة وتنشيطها وفقاً للمعايير الوطنية.

واطلع سموه على مشاريع المؤسسة خلال العام الجاري، مؤكداً توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بضرورة العمل على إنجاز المشاريع المقبلة وتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه سمو ولي عهد الفجيرة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتذليل المعوقات التي تعترض إنجاز المشاريع المصادق عليها، لافتاً إلى أن تنمية المناطق في الفجيرة وإنعاشها وتلبية احتياجاتها المعيشية تعتبر حاجة ملحة وضرورية ضمن آلية عمل حكومة الفجيرة.