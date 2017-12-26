«مدني دبي» يستعد بـ1200 عنصر و172 آلية لرأس السنة

كشف العميد راشد خليفة البوفلاسة مساعد المدير العام للإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني في دبي أنه بتوجيهات اللواء الخبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي تم الانتهاء من استعدادات تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية بخطة استراتيجية تضم كافة مناطق الفعاليات في دبي وتسخير كافة الإمكانيات الحديثة كلياً لجعل هذه الليلة مميزة في دبي.

وذلك تحت إشراف لجنة تأمين الفعاليات التي تضم شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي بالإضافة إلى الدفاع المدني في دبي.

استعداد

وقال العميد البوفلاسة لـ«البيان»: إنه ما يقارب من 1200 ضابط وإطفائي ومتخصص على أهبة الاستعداد لتأمين فعالية رأس السنة في كافة أنحاء دبي وفي المناطق التي تشهد إطلاق الليزر والأضواء التي تبلغ 40 جهازاً في منطقة بوليفارد.

والألعاب النارية عبر 172 سيارة وآلية برية وبحرية إطفاء ودعم منها 4 قوارب بحرية و3 جت سكي و4 سيارات في منطقة فستيفال سيتي وسيارتا كورفيت لحوادث الطرق وسيارتان للمناطق الوعرة ستتمركز بالقرب من منتجع باب الشمس.

وإنه يوجد 3 غرف عمليات؛ الأولى الرئيسية في مبنى الإدارة بالقصيص، وغرفتان متحركتان في نقطي بوليفارد وجبل علي وجميعها تنقل بثاً مباشراً، منوهاً إلى أنه للمرة الأولى هذا العام سيتم الاستعانة بالكاميرات الحرارية وخاصة في ظل استخدام أجهزة تحويل الطاقة من كهربائية إلى ليزر والتي تصل درجة حرارتها إلى 300 درجة مئوية وتم توفير 35 كاميرا حرارية من الأحدث عالمياً.

وأشار العميد البوفلاسة إلى أن الهدف ليس تأمين الفعاليات فحسب بل الحفاظ على الطاقة الاستيعابية للمراكز، منوهاً إلى أن أهم مناطق الفعاليات ستكون في برج خليفة وبوليفارد محمد بن راشد الذي سيشهد عروض الليزر والأضواء، وبرج العرب وجزيرة النخلة وأتلانتس، والقرية العالمية ودبي باركس في منطقة جبل علي وفستيفال سيتي، ومنطقة الصفوح ومنتجع باب الشمس.

منوهاً إلى أن عمليات التدقيق ومعاينة تلك المواقع بدأت فعلياً منذ 15 يوماً عبر التأكد من كافة اشتراطات الأمن والسلامة وخاصة مخارج الطوارئ وتدريب حراس الأمن والقائمين على المنشآت على كيفية الإخلاء، إلى جانب الاشتراطات التي يجب توافرها في كافة المنشآت والمناطق التي تشهد فعاليات ودراسة طبيعة المنطقة والجمهور وطبيعة الفعالية.

وأكد العميد البوفلاسة أنه للمرة الأولى سيتم الاستعانة بوحدة الاستجابة الأولية للمواد الكيميائية كإجراء وقائي، وأن منطقة بوليفارد سيتواجد فيها 20 سيارة وآلية إطفاء ودعم وما يقارب من 253 إطفائياً ومتخصصاً، والتي تشمل برج خليفة ودبي مول والأوبرا والفنادق القريبة منها، وأنه تم تقسيم المناطق إلى 3 قطاعات يتولى أحد الضباط رئاسة الفريق فيها.

توقيت

ولفت مساعد المدير العام للإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني في دبي إلى أن القرية العالمية ستبدأ احتفالاتها من الساعة الثامنة وسيتم إطلاق الألعاب النارية كل ساعة حتى الساعة 12 منتصف يوم 31 ديسمبر، وأنه تتمركز هناك 3 سيارات إطفاء منها اثنتان داخل القرية والثالثة في منطقة المواقف.

كذلك ستتواجد 4 سيارات إطفاء في فستيفال سيتي الذي سيحتفل بالعالم الجديد اعتباراً من الساعة 8 وسيتم إطلاق الألعاب النارية كل ساعتين، مؤكداً أنه سيتم الاستعانة بـ100 متطوع مدرب من الجمهور منهم 6 من أصحاب الهمم للتواجد في أماكن الفعاليات.

جاهزية مرتفعة

أكد العميد راشد خليفة البوفلاسة مساعد المدير العام للإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني في دبي أن المنشآت كافة التي تشهد احتفالات رأس السنة مطابقة للمواصفات من حيث فاعلية أجهزة الإنذار وربطها بغرفة العمليات، وجاهزية مخارج الطوارئ وسلامتها، وسلامة أجهزة الإطفاء والسلامة بالمباني وتوافر مهندسي الأمن والسلامة على مدار أوقات الفعاليات في مواقعهم.