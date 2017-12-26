159 مواطناً من مستفيدي حي القوز يوقعون عقود حجز «مسكن العمر»

نظم برنامج الشيخ زايد للإسكان ملتقى «مسكن العمر» بفندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي والذي استهدف 159 مواطناً لتوقيع عقود حجز مساكنهم في حي القوز السكني في إمارة دبي.

وأكد المهندس محمد المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية بالبرنامج، أن الملتقى يهدف إلى إسعاد المتعاملين من المستفيدين من قرارات الدعم السكني وتمكينهم من التعرف إلى تفاصيل الحي السكني واختيار النماذج السكنية التي تتناسب واحتياجاتهم إلى جانب التوقيع على اتفاقية الحصول على المسكن بين المستفيدين والبرنامج، والتعرف إلى تفاصيل المساكن مع اختيار النموذج السكني وطرق التمويل.

ويقع مشروع حي القوز السكني بإمارة دبي بمنطقة القوز 2 بالقرب من شارع الخيل ومدينة محمد بن راشد آل مكتوم ديستريكت ون وداون تاون دبي إلى جانب قربه من برج خليفة وشارع الشيخ زايد بدبي.

ويضم المشروع 159 مسكناً، وتبلغ نسبة إنجاز المشروع 76% ومن المتوقع تسليم المشروع في الربع الثاني من العام المقبل.

وشملت مبادرة ملتقى «مسكن العمر» تعريف المستفيدين بمميزات المساكن في حي القوز السكني الذي يضم تصاميم متنوعة تتألف جميعها من طابق أرضي وأول وتضم أربع غرف نوم، إذ راعى البرنامج التنوع المعماري في تصاميم الوحدات السكنية في المشروع الذي يتضمن أربعة نماذج مختلفة للوحدات السكنية هي طراز متوسطي بواقع 40 وحدة سكنية وطراز حديث بواقع 40 وحدة سكنية وطراز أندلسي يضم 40 وحدة سكنية إلى جانب 39 وحدة سكنية من الطراز الإسلامي. وتبلغ مساحة البناء لكل وحدة سكنية 375 متراً مربعاً.

ويستوفي المشروع كبقية مشاريع البرنامج السكنية على معايير استدامة واشتراطات عالمية والتي يطبق البرنامج فيها معايير برنامج استدامة ونظام اللؤلؤة بجميع مشاريعه السكنية. وتضم معايير استدامة 7 معايير هي نظام تقييم اللؤلؤة وعملية التطوير المتكامل والمياه الثمينة والأنظمة البيئية ومصادر الطاقة المتجددة والمباني الملائمة للحياة ومواد البناء والممارسات المبتكرة.

ويقدم البرنامج في حي القوز السكني نماذج سكنية نموذجية ذات جودة عالية تتوفر فيها معايير الاستدامة بأسعار في متناول مواطني الإمارة وسيتمكن المستفيدين من مساكن الحي حجز مواقع مساكنهم عبر نظام أحياء زايد الذكي.

اتفاقية

وقع برنامج الشيخ زايد للإسكان، على هامش الملتقى، مذكرة تفاهم مع شركة هوم سنتر ضمن مبادرات عام الخير وتقوم الشركة بموجبها تقديم أسعار خاصة ومحددة لكل نموذج للمستفيدين من مساكن حي القوز السكني في بادرة تهدف إلى التسهيل على المستفيدين اختيار الأثاث المناسب في كل نموذج سكني من خلال تأثيث الشركة لأربعة مساكن من مختلف النماذج السكنية في الحي بغرض عرض المنتجات على المستفيدين ووضع الخيارات الملائمة لهم.