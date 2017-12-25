تشيلي تعفي مواطني الإمارات من تأشيرات السفر المسبقة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى جمهورية تشيلي دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من 16 ديسمبر 2017.

يأتي ذلك .. بناء على مذكرة تفاهم بالإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي والتي تم توقيعها في 12 نوفمبر 2017 بأبوظبي ونصت على إعفاء مواطني البلدين من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرات السفر المسبقة.

وقال السفير أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إنه يمكن لحملة جوازات السفر العادية دخول أراضي جمهورية تشيلي بدون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء فيها لمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.

وأكد سعادته أن توقيع مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات مع جمهورية تشيلي يساعد مواطني الدولة على زيارة دول العالم بسهولة ويسر دون الحاجة لتأشيرة مسبقة مما يعكس تطور العلاقات مع هذا البلد الصديق.. لافتا إلى أن هذا القرار سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي.

وأضاف أن تقديم خدمات قنصلية متميزة لإسعاد مواطني الدولة يعد أحد الأهداف الاستراتيجيه لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وذلك وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كل سبل الرعاية والسعادة للمواطن الإماراتي حول العالم.

وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي في فترة مبكرة منذ 23 يونيو 1978.

يشار إلى أن جمهورية تشيلي واحدة من دول أمريكيا اللاتينية وتمتد سواحلها على المحيط الهادي بمسافة تقدر بنحو 4828 كيلومتراً وتعتبر مدينة سانتياغو العاصمة الرسمية لها.