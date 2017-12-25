استقبل وفداً من المجلس الوطني للإعلام

محمد بن زايد: دور حيوي للإعلام في الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية

المصدر:
  • أبوظبي - وام
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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثقته بقدرة الإعلام الإماراتي على مواكبة ما تشهده الدولة من نهضة شاملة في المجالات كافة، وإبراز إنجازاتها وقيمها الإنسانية ومنهجها في نشر الخير والتسامح والسلام.

مشيراً إلى الدور الحيوي للإعلام في الدفـــاع عن القضايا الوطنية والعربية. جاء ذلك خلال استقبال سموه، بقصر البحر، وفداً من المجلس الوطني للإعلام، برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس. وأكد سموه، خلال تبادله الحديث مع الوفد، حرص القيادة الحكيمة على دعم الإعلام، باعتباره شريكاً أساسياً في جهود البناء والتنمية، ودوره في دفع مسيرة الخير والتطور إلى الأمام.

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