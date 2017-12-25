عبيد الدهماني.. الرماية ضالته

جاءت بداياته في نادي العين لأصحاب الهمم، حيث اتجه لألعاب القوى التي حقق فيها عدداً من الإنجازات محلياً ودولياً، وكرة السلة التي أحرز فيها برونزية بطولة دول مجلس التعاون الخليجي بالسعودية عام 2009، وفضية خليجي «6» بالكويت، 2014.

إلا أنه وجد ضالته في لعبة الرماية التي بات يحترفها ويحصد فيها العديد من الميداليات الملونة..إنه بطلنا عبيد تعيب جمعة الدهماني لاعب نادي العين لأصحاب الهمم، لم تقف إعاقته حاجزاً أمام طموحه وأحلامه فراح يحققها الواحد تلو الآخر، تعلم أبجديات الرماية بطرق مدروسة في نادي العين إلى أن اشترك في الدورة الأولى لبطولة الرماية للأسوياء التي نظمها نادي الضباط بأبوظبي في عام 2005 الذي وجه الدعوة لأصحاب الهمم للمشاركة فاستجاب فوراً ونال المركز الثاني في أول إنجاز للدهماني في لعبة الرماية.

توالت إنجازات بطلنا الذهبي بعدها حيث نال ( ذهبية R3 - فضية R1 ) في بطولة الألعاب العالمية للرماية عام 2008، وأحرز ( 4 فضيات R6 / R7 / R1 / R3 )، في بطولة كوريا المفتوحة للرماية والتي أقيمت بكوريا عام 2009، و( ذهبية 50-R6 ) الألعاب الآسيوية البارالمبية كوريا الجنوبية - أنشيون عام 2014، وذهبية R1 m10 هوائي واقف كأس العالم للرماية والتي أقيمت بأميركا عام 2015.

وفي عام 2016 نال ميداليتين ذهبية وبرونزية في كأس العالم للرماية بتايلاند، وفي العام الجاري أحرز 5 ميداليات دفعة واحدة في كأس العالم للرماية بتايلاند بواقع «ذهبية، وفضية، و3 برونزيات»، كما أحرز ذهبية كأس العالم للرماية والتي أقيمت بمدينة العين، وبرونزية كأس العالم بكرواتيا.