«الصحة»: عيادات للمسافرين ومركزان لفحص العمالة في «حرة دبي»

استحدثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عيادات جديدة لمكافحة الدرن في مراكز الطب الوقائي إضافة لـ5 مراكز صحية جديدة في كافة المناطق التابعة لها لتعزيز صحة الأسرة من خلال تقديم خدمات وقائية كالفحص المبكر للأمراض وعيادات الوراثة وعيادات الإقلاع عن التدخين وعيادات التغذية.

إضافة لافتتاح عيادات للمسافرين في المراكز الصحية (المحيصنة والاتحاد في دبي) وفي الطب الوقائي عجمان والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة لخدمة المسافرين إلى دول العالم لأخذ النصيحة والمشورة والتطعيمات اللازمة، كما تم افتتاح مركز لفحص العمالة الوافدة بغرض الحصول على الإقامة في الدولة في المناطق الحرة في دبي، وافتتاح مركز تيكوم ويستقبل حوالي 400 مراجع شهرياً.

مركز إقليمي

وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في الوزارة، في تصريح لـ«البيان»: إن مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة تم اختياره من قبل منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون مع المنظمة للتدريب والأبحاث في مجال طب نقل الدم لثلاث دورات متتالية تمتد لعام 2020، كما حصل المركز على الاعتماد الدولي من جمعية بنوك الدم الأميركية 2013 وتم تجديد الاعتماد في عام 2015 وتم التجديد للمرة الثالثة على التوالي عام 2017.

نظام حديث

وكشف الدكتور حسين عن توفير نظام حديث لمختبر الطب الوقائي بالشارقة للكشف عن الأمراض المعدية وإجراء الفحوص المخبرية لإصدار شهادات اللياقة الطبية وتزويده بالأجهزة الحديثة التي تعتبر من أحدث ما ابتكر في عالم تقنية المختبرات الطبية من حيث الجودة والأداء وربطها بحوسبة النظام الرئيسي لإدارة الطب الوقائي.

وأضاف إن الوزارة قامت أيضاً بتحديث النظام الإلكتروني لبرنامج المواليد والوفيات البلاغات الإلكترونية المباشرة من المستشفيات، الترميز العالمي للوفيات ICD - 10، من خلال خاصية الإشعار الإلكتروني للشهادات.

وأضاف إن العام 2017 أيضاً شهد إدراج الوزارة للقاح الجدري المائي في برنامج الصحة المدرسية كجرعة ثانية: إدراج الجرعة الثانية من لقاح الجدري المائي بالبرنامج الوطني للتحصين لفئة طلبة المدارس عند عمر 5 - 6 سنوات، وبالتعاون مع الهيئات الصحية.

37 مركزاً

وأضاف إن الوزارة توسعت في خدمات عيادات الأمراض غير السارية ليصل عدد المراكز إلى 27 مركزاً صحياً بهدف تقديم خدمات علاجية ووقائية لأمراض السكرى وارتفاع ضغط الدم والدهون بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي المزمن ومتابعة الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة بأمراض القلب والشرايين وأشار إلى إطلاق الوزارة للخطة الوطنية للأمراض غير السارية والتي ترتكز على تبني تدخلات فاعلة مبنية على أسس علمية لتحقيق خفض العوامل المسببة للأمراض غير السارية ونسبة الوفيات والأمراض الناتجة عنها.

إضافة لإطلاق الخطة التشغيلية الوطنية للأمومة والطفولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية بالدولة وذلك استرشاداً برؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 بهدف الوصول إلى أفضل مستوى صحي للأمهات والأطفال بالدولة، كما تم توسع مبادرات اطمئنان للفحص الدوري الشامل والكشف المبكر للسرطان ليغطي 71% من المراكز الصحية.