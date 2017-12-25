شاب يستعرض بالقفز فوق مبنى من 43 طابقاً في دبي.. والشرطة تحذّر

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مؤخراً فيديو يوثّق قيام شاب بريطاني 23 عاماً يدعى فريفرنر ديفيد نيلمس، بالقفز فوق فجوات ضخمة فوق مبنى مكون من 43 طابقاً في دبي، وظهر معه في الفيديو مصور لتوثيق تلك اللحظات الخطرة وصديقته.

وبدا فريفرنر وهو يقف على حافة برج الدار في دبي مارينا على ارتفاع 242 قدماً في الهواء، مبيناً أنه يمارس هذا الأمر منذ سنوات وأنه تدرب كثيراً قبل القيام بذلك، محاكياً فيديو عارضة الأزياء الروسية التي صورته في دبي وحصدت 2.4 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت ديفيد في تصريحات صحافية إلى أنه يمارس هواية القفز فوق الأبراج بارتفاع يقارب من 10 آلاف قدم وأنه يجد الأمر سهلاً جداً مع التدريب الجيد، منوهاً إلى أنه تعرض لبعض الجروح والكسور الخفيفة إلا أنه على ما يرام، محذراً الجمهور من القيام بمثل هذه الحركات الخطرة.

وأشار مصدر متابع إلى أن هذا النوع من المقاطع يحقق شهرة كبيرة للشخص وللمواقع التي يتم التداول عليها وأنه من المرجح أن يقوم هؤلاء ببيع المادة الفيلمية والتي يتم اختيار دبي للتصوير فيها بسبب الشهرة العالمية التي تحظى بها الإمارة كذلك لوجود العديد من ناطحات السحاب المحاطة بمناظر خلابة.

تحذير

فيما حذّرت شرطة دبي سابقاً من خطورة القيام بمثل هذه الحركات الخطرة الأشبه بالانتحار والتي قد تؤدي إلى الوفاة، منوهاً إلى أن هؤلاء لديهم هوس للقيام بمثل هذا الأمر من دون أي اعتبارات أخرى.