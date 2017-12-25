خلفان بالهول وعبد العزيز الجزيري نائبان للرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للمستقبل

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل تعيين خلفان جمعة بالهول وعبدالعزيز خالد الجزيري نائبين للرئيس التنفيذي في المؤسسة.

ويأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة لتعزيز مسيرتها بالطاقات الوطنية الشابة والاستثمار بها، واستقطاب الكوادر المتميزة وتحفيزها وتمكينها من القيام بدور فاعل يدعم مسيرة إمارة دبي المستقبلية ما ينسجم مع توجهات الدولة ويعزز جهودها لتحقيق مئوية الإمارات 2071.

يذكر أن خلفان بالهول الذي تم تعيينه نائباً للرئيس التنفيذي للاستراتيجية في المؤسسة، يعمل رئيساً تنفيذياً لمسرعات دبي المستقبل، وقد شغل سابقاً منصب نائب الرئيس للاستراتيجية في «دبي القابضة»، وساهم في صياغة التوجه الاستراتيجي للشركة، كما يشغل عضوية مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في التمويل ونظم المعلومات الإدارية، ودرجة الماجستير في التجارة الإلكترونية من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية.

أما عبد العزيز الجزيري الذي تم تعيينه نائباً للرئيس التنفيذي للمشاريع، فيعمل في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مديراً لمنطقة 2071، كما عمل مديراً للمشاريع خلال السنوات العشر الماضية في المكتب التنفيذي، حيث ساهم في وضع برامج مبتكرة لتصميم المستقبل، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية وخريج برنامج قيادات حكومة الإمارات.