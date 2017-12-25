وفد أممي يطلع على الاستدامة المؤسسية لشرطة دبي

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفداً من «مكتب الاتفاقية العالمية للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، برئاسة المهندس محمود هشام البرعي، المدير الإقليمي للمكتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على جهود شرطة دبي في مجال الاستدامة المؤسسية، إلى جانب زيارة مركز القيادة والسيطرة والاطلاع على الخدمات التي يقدمها.

حضر اللقاء العقيد الدكتور المهندس تميم الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعقيد تركي عبد الرحمن بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، وعدد من موظفي شرطة دبي، وموظفي مكتب الاتفاقية العالمية للأمم المتحدة.

وزار الوفد غرفة مركز القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف الاطلاع على تجربة شرطة دبي في إدارة العمليات والخدمات التي توفرها لأفراد الجمهور، وخاصة للحالات الإنسانية والمرضى.

وقدم العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس، شرحاً عن التطور الذي حققه المركز في مجال خدمة المجتمع وطبيعة العمل ونظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي، وسير العمل والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ، وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث، ونظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جواً، وخدمة الإنذار المبكر التي توفرها شرطة دبي لمحال الصرافة والمجوهرات والبنوك.

كما شاهد الوفد الخريطة ثلاثية الأبعاد التي تغطي جميع مناطق الإمارة ونظام انتقال الدورية الأمنية من موقع لآخر، بالإضافة إلى خدمة أصحاب الهمم وخدمة مرضى القلب وكبار السن، من خلال برنامج «أمنك بلمسة زر» لطلب النجدة لبعض الجهات المختصة بسهولة ويسر.

كما اطلع الوفد على نظام استقبال مكالمات الطوارئ الذي يقوم بتحويل المكالمات إلى الإسعاف والشرطة والإنقاذ والدفاع المدني، بالإضافة إلى نظام توزيع المكالمات الذاتي، الذي يحول المكالمات حسب لغة المتصل إلى مستقبل المكالمات.

وعقب الاجتماع اطلع الوفد على الإحصاءات الخاصة بجانب الاستدامة المؤسسية، ثم زار أجنحة السعادة في مبنى القيادة العامة، واطلع على التغيرات التي شهدتها المكاتب، بهدف توفير أفضل بيئة عمل للموظفين من أجل التميز والإبداع في العمل.

وفي ختام الزيارة، عبّر الوفد الضيف عن إعجابه الشديد بمستوى تطور القيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز في العمل الشرطي والأمني.