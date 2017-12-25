«بريد الإمارات» تتدرّب للوقاية من الحريق في دبي وعجمان

نفّذت مجموعة بريد الإمارات عمليات إخلاء وإطفاء وهمية بالمقر الرئيسي للمجموعة في دبي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي بالإضافة الى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للوقوف على مدى استعداد مباني المجموعة للتعامل مع الحرائق والحوادث الطارئة حيث تمت عملية الإخلاء للموظفين والمتعاملين في زمن قياسي، كما نفذت عملية إخلاء داخلية بمكتب بريد عجمان المركزي. من جانبه تقدم سامي الخاجه المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالشكر لإدارة الدفاع المدني والشرطة والإسعاف في دبي لتعاونهم.

وأضاف: يأتي تنظيم هذه الفعاليات حرصاً على تأمين سلامة العاملين والمراجعين وضمان حسن التصرف عند حدوث أي حالات طارئة خلال ساعات الدوام الرسمية وحرصاً على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في المجموعة.

وأوضح بأن هذه العمليات التدريبية للوقاية من الحريق تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمجموعة والمتمثلة في حزمة أهداف منها تحقيق افضل معدلات الاستجابة والمحافظة عليها، وذلك من خلال القيام بعمليات إخلاء للمباني والمؤسسات التابعة، لتدريب الموظفين والمراجعين ولنضمن لهم فرصاً أكبر لتحقيق النجاة.