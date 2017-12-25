إقبال واسع على «تسهيل» أبوظبي لاستقدام عمّال الخدمة المساعدة

استقبلت مراكز «تسهيل» في أبوظبي، أمس، الراغبين في استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة، حيث توافد المواطنون بكثافة على 14 مركزاً في العاصمة لإنهاء معاملاتهم.

واتخذت مراكز الخدمة المعتمدة، الترتيبات اللازمة لتقديم الخدمات للمتعاملين الراغبين في استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة في الموعد المقرر.

وأوفدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مندوبين إلى مراكز «تسهيل» للمتابعة، وحل أي مشكلات طارئة، والإجابة عن استفسارات الموظفين، وكذلك المراجعين.

ووفرت الوزارة خط اتصال مباشر، يمكن للموظفين الاتصال فوراً بالوزارة في حالة حدوث مشكلات، كما تم تأسيس مجموعة على (الواتس أب)، لتقديم الدعم الفني للراغبين من الموظفين.

دورات تدريبية

وأكدت زينب الحضرمي نائب المدير العام بمركز تسهيل الخدمات في الخالدية، أن المركز استقبل عدداً كبيراً من المواطنين الراغبين في استقدام عمال، مشيرة إلى أن الموظفين بالمركز، تلقوا دورات تدريبية مكثفة حول الخدمات التي يتم تقديمها، ومنها فتح الملف، وإصدار تصاريح وعقود عمل لعمال الخدمة المساعدة وتجديدها وإلغاؤها، والإبلاغ عن الانقطاع عن العمل، بالإضافة إلى خدمة سحب بلاغ الانقطاع عن العمل. مشيرة إلى طباعة واستلام وإرسال الطلبات إلكترونياً إلى الوزارة.

وأكدت ضرورة إحضار بطاقة الهوية الأصلية، وتسجيل البيانات المطلوبة بدقة في الطلب، خصوصاً رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، مؤكدة أن تلك التفاصيل تسهم في سرعة إنجاز المعاملات التي تتم معالجتها إلكترونياً.

وأضافت أنه سيتم إبلاغ المتعامل بحالة معاملته من خلال رسالة نصية يتم إرسالها على رقم الهاتف الذي يدونه في الطلب.

ضيافة خاصة

وقال عبد الله شرار أحد المشرفين على تنفيذ الخدمات للمتعاملين الراغبين باستقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة بمركز «تسهيل» للخدمات بالخالدية، إن هناك توجيهات من وزارة الموارد البشرية والتوطين، بمعاملة المتقدمين بطلبات للخدمة المساعدة معاملة متميزة، فلهم ضيافة خاصة بمراكز «تسهيل».

وأوضح أن هناك إقبالاً كبيراً على تقديم الطلبات، مشيراً إلى أنه رغم أنها المرة الأولى التي نتعامل فيها مع النظام لتسجيل هذه الخدمة، إلا أن الأمور طيبة، والإجراءات تتم بيسر وسهولة.

وأكد أنه يمكن إجراء معاملات من خلال الخدمة، تشمل استقدام مساعد، طباخ، مربية، سائق خاص، بستاني، حارس خاص، ممرض خاص، مدرس خاص، مشرف مزرعة، مُزارع، مضمر، سايس خيل، جوكي.

إذن جديد

وقال نور محمد عيد المدير التنفيذي بمركز (ماسيمو) للمعاملات، إن هناك إقبالاً كبيراً، وخاصة من المواطنين، على إنهاء المعاملات في أول يوم للتنفيذ من مراكز «تسهيل».

وأوضح أن الموظفين تلقوا تدريبات مكثفة في دبي للتعامل مع الخدمات الجديدة التي يتم تقديمها من المراكز.

وأشار إلى أن أغلب المعاملات التي تم تقديمها، طلب إذن دخول جديد لاستقدام خادم..

وأشار إلى أنه يتم إنهاء المعاملات خلال دقائق معدودة.

وقال المواطن ياسر مزعل محمد الزعابي، إنه قدم طلباً للحصول على تأشيرة سائق، موضحاً أنها المرة الأولى التي يتعامل فيها مع مراكز «تسهيل» لإجراء المعاملة، مشيداً بحسن الاستقبال والضيافة.

وقالت المواطنة فاطمة عبيد الزعابي، إنها جاءت لتقديم طلب استخراج تأشيرة خادمة، مشيرة إلى أنها تعاملت من قبل مع الجوازات، مبينة أن قيام مراكز «تسهيل» بإنجاز المعاملات، يوفر الوقت والجهد.

ولفتت إلى تمكنها من إنهاء إجراءات المعاملة في وقت سريع، وبدون مشاكل.