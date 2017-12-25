حظر استيراد الدواجن والطيور الحية من السعودية

حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة استيراد كل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من المملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزرة أن الحظر جاء استناداً إلى الأخطار الواردة من المركز الخليجي للإنذار المبكر بشأن تسجيل بؤر مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في منطقة سوق العزيزية في مدينة الرياض.

كما حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة في تعميم لها استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة من المنطقة المصابة «مدينة الرياض».

وأكدت الوزارة السماح بدخول إرساليات المنتجات غير المعاملة من المقاطعات المصابة، إن وجدت، والتي تم شحنها قبل فترة حضانة المرض أي قبل تاريخ 1 ديسمبر 2017 بموجب الشهادات المرفقة.

وأعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً «اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة» من المملكة العربية السعودية.

وتأتي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار الحرص على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور، ومنع مخاطرة وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها وكذلك على الصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال) في حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة الإماراتية القياسية.

ومن ثم تتولى الوزرة أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنة وتحويلها للمختبر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والتأكد من عدم احتوائها على أي مواد يُمنع دخولها للدولة وتداولها بحسب القوانين واللوائح المُتبعة بهذا الخصوص.