150 شخصاً في فعالية تطوعية مجتمعية استجابة لمبادرة «يوم لدبي»

نظمت بلدية دبي فعالية تطوعية مجتمعية للتنظيف بمنطقة الخوانيج الثانية، استجابة لمبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، «يوم لدبي»، والتي تم تنفيذها عن طريق فريق (تطوع) في البلدية، بالتنسيق مع إدارة النفايات وبمشاركة أكثر من 150 شخصاً من أفراد المجتمع.

وتم خلالها تجميع طن ونصف من النفايات، باعتبارها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمهام البلدية الرئيسية، والتي ستلقي فيها الضوء على واحدة من القضايا البيئية المهمة في الدولة.وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ان أهمية هذه الحملة في أنها ثاني فعالية تابعة لمبادرة يوم لدبي، اذ أن البلدية هي أول جهة مبادرة في تبني المبادرة والعمل عليها.

كما تأتي الفعالية بهدف تحقيق ضمان بيئة نظيفة ومستدامة في الإمارة، وتوعية النشء وزرع روح المحافظة على النظافة العامة في كافة الأماكن، وإرشاد الجمهور وتوعيتهم بالطرق السليمة للتخلص من المخلفات الناتجة عن أنشطتهم وتحديد الأماكن التي يجب أن يتم تجميع أكياس المخلفات فيها، والتقليل من المخلفات الناتجة، من خلال استخدام مواد قابلة للتدوير.