«الشؤون القانونية لحكومة دبي» تعقد خلوة «X10» لاستشراف المستقبل

عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي خلوة «X10» للابتكار واستشراف المستقبل برئاسة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، وحضور قيادات الدائرة وعدد من الموظفين من مختلف الوحدات التنظيمية.

ويأتي انعقاد هذه الخلوة التي استمرت يومين كاملين في إطار جهود الدائرة المبذولة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال مبادرة «X10» التي أطلقها خلال عام 2017، لدفع الجهات الحكومية نحو الابتكار واستشراف المستقبل وصناعته من خلال طرح أفكار خارج الصندوق من شأنها أن تحدث تغييراً شاملاً في منظومة العمل الحكومي وتساهم في صناعة مستقبل دبي.

وتم خلال الخلوة استعراض التوجهات المستقبلية التي يشهدها العالم وإمارة دبي تحديداً، والانطلاق منها لتبادل الآراء وطرح الأفكار ومشاركة المقترحات الابتكارية والخارجة عن الصندوق التي يمكن للدائرة تبنيها لتكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لصناعة المستقبل وتنفيذ رؤية دبي لتكون مدينة المستقبل، وقد تم لذلك استخدام منهج التفكير المتقد الذي يسمح بتوليد الأفكار وتسريعها لتحاكي المستقبل، وتسهم في استدامة تنافسية دبي.

وتم في نهاية الخلوة التوصل إلى اختيار مجموعة من الأفكار والاتفاق على آليات عمل مبتكرة لتطبيق نماذج مستقبلية لتطوير جودة الخدمات القانونية الحكومية التي تقدمها الدائرة والارتقاء بها لتواكب هذه الخدمات التقنيات والابتكارات وكذلك تطبيق أفضل الممارسات العالمية والحلول المبتكرة تسبق من خلالها الدائرة العالم بـ 10 سنوات.