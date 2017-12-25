الضباب يُخفّض الرؤية إلى 50 متراً ويستمر بكثافة حتى الأربعاء

أدى تشكل الضباب بكثافة خلال اليومين الماضيين إلى حجب الرؤية في مناطق واسعة على مستوى الدولة، ما تسبب في وقوع عدد من الحوادث المرورية أسفرت عن وفاة شخص و6 إصابات وفقاً لإحصائية الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، وتلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 1521 مكالمة هاتفية وسجلت وقوع 54 حادثاً مرورياً خلال ساعات الصباح الأولى ليوم أمس (الأحد) من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته بشأن الضباب وناشد قائدي السيارات ومستخدمي الطرق أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات المرورية أثناء الضباب. وتوقع تشكل الضباب وتدني الرؤية الأفقية لأقل من 50 متراً أحياناً على معظم المناطق الساحلية والداخلية من الدولة ليلة أمس والليلتين القادمتين وفي ساعات الصباح الباكر.

كما أدى تشكل الضباب الكثيف خلال فترات الليل والصباح الباكر إلى تأخير أو إلغاء أو تحويل عدد من الرحلات في المطارات المختلفة داخل الدولة. وقالت مؤسسة مطارات دبي في موقعها على تويتر: إن حركة الطيران في مطار دبي الدولي تشهد بعض التأخير نظراً للأحوال الجوية السائدة صباح أمس. وتعمل مطارات دبي بشكل وثيق مع أصحاب العلاقة لاستعادة العمليات إلى طبيعتها لذلك يرجى التواصل مع شركة طيرانكم للتأكد من موعد رحلتكم قبل التوجه إلى المطار.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: «تسبب الضباب الكثيف الذي لف أجواء دبي أمس في إلغاء وتأخير عدد كبير من رحلات طيران الإمارات القادمة والمغادرة من مطار دبي الدولي. وترجو طيران الإمارات من عملائها التأكد من حالة رحلاتهم وتحديث أرقام الاتصال بهم من خلال Manage a booking على emirates.com للاطلاع على أحدث التطورات عن حالة رحلاتهم. وإذ تعتذر طيران الإمارات عن أي إزعاج لعملائها نتيجة هذا الوضع الخارج عن السيطرة، فإنها تؤكد أن سلامة ركابها وأطقمها تحتل دوماً قمة أولوياتها».

وقالت شركة فلاي دبي في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»: إن حالة الضباب الكثيف التي تسود دبي تسببت في تأجيل وإلغاء عدد من الرحلات، مشيرة إلى أن الناقلة تواصل مراقبة الأحوال الجوية في دبي، وتعتذر عن أي إزعاج تسببت به الظروف الجوية الحالية وأثرت في جداول السفر، ونصحت الشركة المسافرين بالتأكد من حالة الرحلة قبل الوصول إلى المطار والانتباه إلى أن وقت الرحلة من البيت إلى المطار قد يأخذ وقتاً أكبر من المعتاد في ظل الظروف الحالية.

وأظهر موقع الشركة أن الناقلة قامت بإلغاء نحو 34 رحلة من وإلى دبي خلال أيام 23 و24 و25 ديسمبر حتى الآن وأن هذا العدد مرشح للتغيير في ظل استمرار الحالة الجوية.

«الاتحاد للطيران»

وأكدت «الاتحاد للطيران» أنه لم يتم تسجيل أي تأخير في الرحلات من وإلى مطار أبوظبي الدولي أمس، لكنها توقعت تأخر أو إلغاء بعض رحلاتها بسبب تنبؤات باستمرار الضباب الكثيف في أبوظبي خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال متحدث رسمي باسم «الاتحاد للطيران»: «لم تسجل الاتحاد للطيران أي تأخير في الرحلات أمس الأحد ومع ذلك تتوقع الشركة تأخر أو إلغاء بعض رحلاتها وذلك بسبب تنبؤات باستمرار الضباب الكثيف في أبوظبي خلال الأيام القليلة القادمة.. ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن تتعرض بعض رحلات العودة إلى أبوظبي إلى التعطل».

ودعا المسافرين على متن رحلات الشركة الذين لديهم حجوزات خلال الأيام القليلة القادمة لمراجعة حالة رحلاتهم عبر الرابط etihad.com/‏‏‏flightstatus أو الدخول على تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالاتحاد للطيران قبل التوجه إلى المطار أو الاتصال على مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران.

وأكد المتحدث أن «الاتحاد للطيران» تستمر في مراقبة الأحوال الجوية غير المواتية في أبوظبي ووضعت خطط استجابة لمزيد من التعطل في عملياتها التشغيلية معرباً عن أسف «الاتحاد للطيران» للتعطل الذي يعتبر خارجاً عن إرادتها موجهاً الشكر للمسافرين على رحلات الشركة على حسن تفهمهم خلال موسم العطلات الحالي. وأكد أن سلامة الركاب والطواقم الجوية تأتي في مقدمة أولويات الشركة.

10 رحلات

بدوره؛ أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، عبر بيان رسمي وزعه المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، أمس، عن استقبال 10 رحلات جوية محولة من مطاري دبي والشارقة، نتيجة لسوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف الذي غطى أجواء إمارتي دبي والشارقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح سانجاي خانه الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة، استقبلنا 10 رحلات محولة من مطاري دبي والشارقة من مساء أمس الأول، بينها 8 رحلات من مطار الشارقة، و2 من مطار دبي، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية لخروج ركاب طائرتين عبر بوابة مطار رأس الخيمة ونقلهم بواسطة الحافلات إلى وجهتهم في إمارتي دبي والشارقة، لافتاً إلى أن 142 راكباً من إحدى الطائرة المحولة من مطار الشارقة فضلوا الخروج واستكمال رحلتهم بالحافلة، فيما فضل 10 ركاب الانتظار بالطائرة واستكمال رحلتهم إلى مطار الشارقة.

الوطني للأرصاد

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة الضباب الكثيف على مناطق متفرقة من الدولة خلال اليوم وغد لتكون الرؤية في بعض المناطق أقل من 50 متراً، مجدداً تحذيراته من كثافة الضباب وخاصة على الطرق السريعة، وناشد قائدي السيارات ومستخدمي الطرق بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور أثناء الضباب.

وزارة الداخلية

وأكد العميد غيث الزعابي مدير عام إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية في تصريحات صحفية أنه مع تشكل الضباب على معظم الطرق الداخلية والخارجية في الدولة والذي يشهد كثافة خلال هذه الفترة من العام أطلقت الإدارة بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور بالدولة العديد من التوجيهات والتعليمات للسائقين وشركات النقل العامة وشركات نقل العمال بتوخي الحذر والحيطة والانتباه.

كما جدد العميد الزعابي مناشدته أصحاب الشركات وملاك المركبات الثقيلة الالتزام بمنع مركباتها من التحرك على الطرق خلال تشكل الضباب وأن تبقى في مواقعها بهدف حماية مستخدمي الطرق خلال أوقات تشكل الضباب.

ودعا أصحاب شركات النقل التي تقل العمال إلى ضرورة رفع الثقافة المرورية لدى السائقين العاملين لديهم بضرورة الالتزام بالقوانين المرورية أثناء الضباب وتأجيل رحلاتهم في حالة تعذر الرؤية.

تكثيف الرقابة

وأكد أن الإدارات الشرطية تقوم بتكثيف الرقابة على الطرق خلال الضباب وتنفيذ خطة الطوارئ في حالة وقوع أي حوادث مرورية، وسرعة التعامل معها من خلال التنسيق مع الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ، ونقل المصابين وإخلاء الطريق من المركبات المتضررة، وتسيير حركة المرور من مسارات أخرى في حالات الحوادث المرورية.

وتنص اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور رقم (178) لسنة 2017 على عدد من المخالفات بشأن الضباب منها، «السير في أوقات الضباب من دون استعمال الأنوار مخالفة عقوبتها الغرامة 500 درهم وتسجيل 4 نقاط مرورية على السائق» والسير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية عقوبتها الغرامة 500 درهم وتسجيل 4 نقاط على السائق.

بدوره؛ حض العقيد تركي عبدالرحمن بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، جميع السائقين على اتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة لتكون طرقنا آمنة.

حوادث بسيطة

وشهدت عجمان ضباباً كثيفاً خلال اليومين الماضيين، نتيجة عدم وضوح الرؤية الأفقية ما أدى إلى وقوع حادثين بسيطين لم تسفر عنهما إصابات، وقام رجال الشرطة بتكثيف الدوريات على الشوارع الرئيسية خلال فترة الضباب. zوقال العقيد خالد محمد النعيمي مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان إنه خلال فترة الضباب التي استمرت منذ مساء أمس الأول حتى صباح أمس لم يقع سوى حادثين بسيطين من دون وقوع إصابات في إمارة عجمان.

وأكد العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين أنه وقعت حوادث مرورية خفيفة وبسيطة في أم القيوين بسبب الضباب الكثيف الذي غطى أجزاء واسعة من أم القيوين لم تنتج عنها إصابات وقد تولتها شركة (ساعد). وأكد العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، عدم تسجيل حوادث خطرة خلال اليومين الماضيين.

عدم استقرار

أرجع المركز تزايد وتيرة الضباب وانتشاره إلى حالة الطقس وعدم الاستقرار الجوي التي سيطرت على أجواء الدولة خلال الأيام الثلاثة الماضية حيث تضافرت كل العوامل المسببة لحدوث الضباب من هدوء للرياح وزيادة الرطوبة النسبية في الجو والسماء الصافية ومن ثم تشكل الضباب الكثيف على مناطق عديدة.