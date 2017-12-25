حاكم الشارقة يوجه برفع قيمة مساعدة الأثاث إلى 25 ألف درهم

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برفع قيمة مساعدة الأثاث المقدمة من الديوان الأميري من 20 ألفاً إلى 25 ألف درهم، التي تُعطى لأصحاب المساكن الجديدة فقط، على أن تكون رواتبهم 25 ألف درهم فما دون.

ويأتي ذلك عقب توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المواطنين التي استقبلها مواطنون وفعاليات مجتمعية بسعادة غامرة، مؤكدين أن مكارم سموه التي لا تتوقف تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، رافعين الشكر والتقدير والثناء إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على مكارمه التي لها الأثر الكبير في حياة كل موظف وموظفة، ما ينعكس بشكل مباشر على كل نواحي حياتهم، ويدفعهم إلى بذل المزيد من أجل تنمية الوطن والارتقاء به.