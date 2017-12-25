الطقس المتوقع على الدولة من الإثنين إلى الجمعة المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد ان تبدأ فرص تشكل الضباب في التناقص تدريجيا يومي الخميس والجمعة المقبلين بينما تزداد كميات السحب أحيانا على البحر والمناطق الشرقية والشمالية يومي الأربعاء والخميس.

وذكر المركز - في بيان له عن حالة الطقس المتوقعة من يوم غد الأثنين وحتى الجمعة المقبلة - ان يكون الطقس غائما جزئيا إلى صحو بوجه عام ويستمر تشكل الضباب والضباب الخفيف خلال يومي الإثنين والثلاثاء حيث يكون الطقس رطبا بصفة عامة ليلا وفي الصباح الباكر على مناطق متفرقة من الدولة، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/ ساعة أحيانا فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجيا مساء الثلاثاء خاصة غربا وعلى البحر لتصل سرعتها إلى 40 كم/ ساعة ويكون البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي يصبح مضطربا من مساء يوم الثلاثاء وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز ان يستمر الطقس رطبا في الليل وفي الصباح الباكر خلال الأيام من الأربعاء إلى الجمعة أيضا مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة على بعض المناطق الداخلية والغربية من الدولة لتبدأ فرص تشكل الضباب في التناقص تدريجيا خاصة يومي الخميس والجمعة بينما تزداد كميات السحب أحيانا على البحر والمناطق الشرقية والشمالية يومي الأربعاء والخميس.

وذكر انه خلال هذه الفترة تكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية صباح الخميس وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على البحر، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ساعة في بعض الأحيان ..أما البحر فيكون مضطربا إلى متوسط الموج في الخليج العربي يصبح خفيفا إلى متوسطا يوم الجمعة، ومتوسط الموج بوجه عام في بحر عمان، يضطرب أحيانا يوم الخميس.