محمد بن زايد يستقبل وفداً من المجلس الوطني للإعلام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - بقصر البحر - وفداً من المجلس الوطني للإعلام برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس.

وأكد سموه خلال تبادله الحديث مع وفد المجلس حرص القيادة الحكيمة على دعم الإعلام باعتباره شريكا أساسيا في جهود البناء والتنمية ودوره في دفع مسيرة الخير والتطور إلى الإمام .

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ثقته في قدرة الإعلام الإماراتي على مواكبة ما تشهده دولة الإمارات من نهضة شاملة في المجالات كافة وإبراز إنجازاتها وقيمها الإنسانية ومنهجها في نشر الخير والتسامح والسلام، مشيرا سموه إلى الدور الحيوي للإعلام في الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية.