«حر» لمحمد بن راشد.. مفردات معانٍ لا يرضيها سوى جموح الأعالي

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، قصيدة شعرية، وسمها بعنوان مفتوح ورحب مثل دلالاته وتعبيراته الشعرية واللغوية، وتضمنت هذه القطعة التي انتظم بناؤها الشعري في ثمانية أبيات، أوصافاً وخطاباً شعرياً ثري المبنى والمعنى واسع العماد والنجاد.

قصيدة «حر» رفت كما حُلم أو كما غيمة، مطرزة بمفردات وقاموس عوّدنا عليه محمد بن راشد، يأخذ من البيئة أجمل ما فيها، لا يلمسه إلا قلب الشاعر، ترى فيها المعنى وأنت تطارده بين الحروف تارة كغزال شارد متمنع أو كوحش آرام، وأحياناً أخرى كطير أبيّ لا يرضيه إلا جموح الأعالي ومُعانقة الغمام، وبين هذا وذاك، تتعدد الصور الشعرية المتواترة والمكثفة، فيجد القارئ فيها ضالته، وهو يبحث عن الإبداع الشعري في أبهى صوره في متن النص.