ولي عهد الفجيرة يؤدي صلاة الجنازة على زوجة علي بن حنيفة

أدى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، صلاة الجنازة على المغفور لها بلقيس محمد رفيع زوجة الدكتور علي مبارك بن حنيفة.

كما أدى الصلاة إلى جانب سمو ولي عهد الفجيرة، في جامع الشهيد ناصر البلوشي بمنطقة مريشيد في الفجيرة، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية وعدد من المسؤولين وجموع غفيرة من أبناء إمارة الفجيرة والمقيمين.

ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته. وقد شيع جثمان المغفور لها إلى مثواه الأخير في مقبرة مريشيد.