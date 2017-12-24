سلطان بن أحمد القاسمي يعزي في وفاة الزميل فهمي عبد العزيز

قدم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، واجب العزاء في وفاة الصحافي الزميل فهمي عبد العزيز، الذي عمل لسنوات في «البيان».

وزار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أمس، مقر العزاء في النادي الثقافي العربي بالشارقة، يرافقه الدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، والدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، وأحمد البيرق من المكتب الإعلامي لصاحب السمو حاكم الشارقة، وأحمد بن درويش رئيس الإدارة الهندسية في مستشفى القاسمي.

وأعرب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، عن خالص عزائه لذوي وأصدقاء وزملاء الفقيد.