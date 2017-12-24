إطلاق مشروع تطوير الرمس في رأس الخيمة

بدأت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، تنفيذ مشروع تطوير منطقة الرمس، بزيادة المرافق ومنصات الجلوس الجديدة على ممشى الكورنيش ذات الإطلالة البحرية، لتوفير أجواء مريحة للأهالي والسياح، ضمن أهداف وخطط الدائرة بزيادة المتنفسات الطبيعية، ورفع المساحات الخضراء وتطوير كفاءة الشوارع الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن الدائرة بدأت أمس تنفيذ مشروع تطوير ممشى كورنيش الرمس، ضمن المشروع الرئيسي لتطوير المدينة والذي يتضمن إنشاء دوارين جديدين بمنطقة ميدان الاتحاد، الذي يحتضن الحفلات والمناسبات الوطنية، والآخر أمام محطة تعبئة الوقود، وتعديل مداخل الشوارع ومخارجها المحيطة بالدوارين لتوفير السيولة المرورية أمام حركة المركبات.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من تطوير ممشى كورنيش الرمس يتضمن زيادة مرافق الترفيه ومنصات الجلوس وتشجير المنطقة الرملية للواجهة البحرية، وإنجاز مرافق الخدمات الخاصة بدورات المياه، والتي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية حيث يتم العمل حالياً على إنشاء خزانات أرضية لإمداد الحمامات بالمياه وأخرى للمياه العادمة.

لافتاً إلى أن المشروع يمثل للعائلات وأطفالهم وجهة مفتوحة وطبيعية للاستمتاع بمنطقة الألعاب المفتوحة خلال قضاء أوقاتهم بين الطبيعة، حيث تم تخصيص يومين للعائلات. وأضاف الحمادي: سيتم الانتهاء من مشروع تطوير ممشى الكورنيش خلال 21 يوماً.