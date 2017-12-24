مها السويدي.. تطوع عابر للحدود

شاركت في العديد من الأنشطة التطوعية داخل الإمارات وخارجها، فتطوعت لمساعدة الأسر المتعففة بالدولة، وتعد من أوائل الشابات الإماراتيات التي شاركن كمارشال في تنظيم حلبة ياس في أبوظبي، فضلاً عن مشاركتها في التعليم وبناء المدارس والمستشفيات بالدول الفقيرة مثل جزيرة زنجبار.

مها السويدي مديرة مشاريع في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي تعشق السفر والتعرف على الثقافات والشعوب، وحاصلة على شهادة الماجستير إدارة الجودة الشاملة بامتياز في جامعة ولونغونغ الأسترالية.

وشهادة البكالوريوس في ريادة الأعمال والإدارة العامة بامتياز مع مرتبة الشرف في كليات التقنية العليا، وهي خريجة برنامج قيادات حكومة الإمارات، ومدرب معتمد من المملكة المتحدة ilm، وحصلت على تكريم التفوق العلمي من «أم الإمارات»، كما حصلت على المركز الثالث في جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز في سنة 2015.

وشغلت مها السويدي منصب رئيسة قسم التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي سابقاً، وكانت منسقة لجنة التنمية الاجتماعية للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، وشاركت بتقييم عدد من المؤسسات الاتحادية حسب منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي.

كما شاركت بالعديد من أنشطة التعلم المستمر وتطوير الذات بدورات متخصصة داخل الدولة وخارجها مثل برنامج كفاءات التابع لمؤسسة الشباب وبرنامج ريادة الأعمال بالمملكة المتحدة بجامعة سالفورد بمانشستر، وكذلك دورة الابتكار من جامعة بيركلي في سان فرانسيسكو بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، إضافة إلى دورة علوم ومفاهيم السعادة في أوروبا.

كما شاركت بعدد من رحلات التعرف على أفضل الممارسات العالمية في كبرى الشركات العالمية وأسهمت في نشر ثقافة التميز والتخطيط الاستراتيجي والإبداع والابتكار في حكومة دبي من خلال تنظيم أنشطة متنوعة في مبادرة محمد بن راشد للابتكار الحكومي- ابتكار .