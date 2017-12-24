لا تأثير لـ «المضافة» على مستفيدي «محمد بن راشد للإسكان»

كشف سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أنه لا تأثير على المستفيدين من خدمات المؤسسة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية 2018، لافتاً إلى أن نسبة المتعثرين في سداد القروض البنكية لا تتعدى 2% من إجمالي القروض البالغة 5 مليارات درهم.

500 سنوياً

وتفصيلاً أوضح أن المؤسسة توفر سنوياً بين 300 ــ 500 وحدة سكنية، وأن المشاريع الحالية في مرحلة الإنجاز سيتم الانتهاء منها بالربع الأخير من العام المقبل، لافتاً الى أن مشروع وصيانة 350 مسكناً في حتا وصلت نسبة إنجازه 35%، وأن البنية التحتية للمشروع تم الانتهاء منها بشكل كامل.

فيما بلغت تكلفته الإجمالية 565 مليون درهم، ويضم 330 مسكناً مكوناً من طابقين بأربع غرف نوم، فضلاً عن 20 مسكناً من طابق واحد بغرفتي نوم جميعها قابلة للتوسع المستقبلي على طرازات الأندلس والمحلي والإسلامي والمحلي.

وأضاف أن مشروع عود المطينة بلغت نسبة انجازه 38% وبلغت عدد وحداته 400 مسكن بتكلفة إجمالية 564 مليون درهم، ويقسم المشروع بواقع 200 مسكن مكون من طابقين بأربع غرف و 200 مكونة من طابق واحد بثلاث غرف، وجميعها قابلة للتوسع المستقبلي، فيما سيتم الانتهاء منه سبتمبر 2018.

6 فلل

وتابع أن مشروع منطقة الورقاء الرابعة يضم 6 فلل وصلت نسبة إنجازها 18%، فيما بلغت تكلفتها 9 ملايين درهم، وتتكون من طابقين بخمس غرف، ومصمم 4 منها على الطراز الإسلامي واثنان على الطراز الأندلسي، فيما ستسلم بحلول سبتمبر 2018، مشيرا الى أن هذه الفلل، كانت ضمن مشروع 544 مسكناً الذي كان باكورة مشاريع المؤسسة، وأن هذه الفلل وفرت بعد استغلال وإعادة تخطيط المنطقة والأراضي فيها، كما تم البدء بمشروع إنشاء وصيانة 12 مسكناً في مرغم.

تصاميم جديدة

وذكر قرقاش أن المؤسسة نفذت بعض المساكن بطريقة 4 في 1 في مشروع الورقاء وهي مساكن متلاصقة لها واجهتان 4، والذي لاقى نجاحاً كبيراً من الإقبال عليه، وانه يتم حاليا تنفيذ 68 مسكناً بهذه الطريقة، مفيداً أن هناك تجربة اخرى في مشروع الورقاء بنظام التاون هاوس، وأن هذه النماذج أثبتت نجاحها وجدواها، خاصة في تحقيق الألفة والتواصل بين المستفيدين، وأن المؤسسة تراعي أن تطرح عدداً محدداً من الوحدات كتجربة عند بداية تطبيق فكرة تصميم جديدة، لقياس مدى الإقبال عليها.

وأبان قرقاش أن المؤسسة ستبدأ تنفيذ مشروعها الجديد بمنطقة الخوانيج الثانية النصف الثاني من العام المقبل، ويتكون من 379 مسكناً، بتكلفة إجمالية 434 مليون درهم ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 30 شهراً، لافتاً الى انه تم تكليف استشاري للمباشرة بأعمال التصميم لمشروع بناء 144 مسكناً بمنطقة الورقاء الرابعة ومن المنتظر أن يبدأ المباشرة به النصف الثاني من 2018، بتكلفة إجمالية 84 مليون درهم ومن المنتظر أن يستغرق تنفيذه 13 شهراً.

مناقصة جديدة

وأكد أن المؤسسة تعمل حاليا على التجهيز لطرح مناقصة أعمال التصميم بين استشاريين لمشروع بناء 26 مسكناً في مناطق سهيلة وصعير والسلمي بمنطقة حتا بناء على طلبات وردت من سكان تلك الشعبيات، موضحاً أن هناك خطة جديدة لتنفيذ احد المشاريع بمنطقة الخوانيج لإنشاء 667 مسكناً بتكلفة إجمالية 940 مليون درهم ومن المتوقع البدء بتنفيذه 2019.

وذكر أن عدد الموافقات للمنح والقروض خلال 2016 وصلت 3780 طلباً، وفي العام الجاري وصلت 3016 طلباً، فيما بلغت موافقات منح وقروض العزاب 2016 1648 طلباً، والعام الماضي 1317 طلباً.

وأكد أن هناك استثناءات تراعي الأرامل والمطلقات أثناء التقديم، مثل المطالبة بتوفير إثبات الحالة الاجتماعية بعد صدور الموافقة، واثبات الحضانة وإعالة الأبناء بعد الموافقة أيضا، فيما أثناء التخصيص تتم مراعاة الأرملة والمطلقة اذا كان عدد أفراد الأسر اكثر من 5 أفراد، أو تقيم في سكن بالإيجار، كما تستثنى بعض الحالات الإنسانية من بعض الشروط وتنظر في كل حالة بمعطياتها حسب الدراسة الاجتماعية والتقرير الفني للمسكن ويتم الاستثناء عن طريق مجلس إدارة المؤسسة، ويأتي ذلك انطلاقا من تعزيز السعادة للمستفيدين من خدماتهم.

وأفاد أن المؤسسة تقوم دائما باستحداث نماذج تصميمية جديدة وتحديث النماذج السابقة، وإعادة استخدامها مستفيدين من المعلومات الإحصائية وملاحظات المستفيدين ضمن استطلاعات الرأي التي تطبقها المؤسسة بشكل دوري على المشاريع المنجزة.

قرض كامل

وقال قرقاش إن القرض التي تقدمه المؤسسة ويبلغ 750 ألف درهم يستفيد منه المتقدم بشكل كامل دون أي نقص، وأن فقط الحالات التي لا تحصل على القرض بشكل كامل، هي تلك التي عليها مديونيات أخرى، ويتم التواصل معها لجدولة ديونهم وذلك حرصاً من المؤسسة عليهم.

وشرح أن 2% فقط هي نسبة المتعثرين في القروض من إجمالي المبالغ المخصصة وقيمتها 5 مليارات درهم، وأن سبب التعثر يرجع لسببين، أولهما بظرف لا إرادي للمستفيد، مثل أن يكون فقد وظيفته مثلا، أو من يتوفى وفي هذه الحالة يتم التواصل مع الورثة ووقف السداد، كما يتم النظر في وضعهم المادي ومدخولهم في حالة عدم الاستطاعة، ومن ثم يتم رفع حالتهم للنظر في إعفائها من قبل الحاكم، وأن هناك ما نسبته 300 ــ 350 قرضاً سنوياً من المؤسسة، وأن هناك إجراءات تيسيرية في حال التعثر.

لا تأثير

وأفاد أن المحفظة المالية المخصصة للمؤسسة العام المقبل لم تتغير عن سابقتها، لافتا الى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يكون له أي تأثير سلبي على قيمة أو ما تقدمه المؤسسة من قروض، وأن هناك طرقاً يتم عن طريقها استرداد المؤسسة لأي مبالغ تدفعها من هيئة الضرائب.

وأنه بشكل عام سيتم مراقبة أي تغيرات قد تحدث خلال العام المقبل بعد تطبيق الضريبة تجنبا لأي سلبيات قد تحدث، وأنه فقط المساكن التي ينفذها المواطنون بأنفسهم هي التي قد تتأثر بذلك، غير أنها ستكون نسبة طفيفة.

آليات جديدة

وأكد أنه لا توجد أي قوائم انتظار عند تقديم الطلبات، وأن دورة عمل مشاريع المؤسسة طويلة وأنهم يعملون لتقصير هذه المدة عن طريق آليات جديدة، مثل دمج الطلبات في حالات معينة مثل الأم وأبنائها، كما تعطى أولوية الدمج للأقدم في تاريخ الطلب، كما يوجد حل آخر في البناء بأرض الأبناء وهذا يفيد شريحة كبار السن، وهناك طلبات بالفعل تم التحويل إليها.

ولفت أن هناك تنسيقاً تاماً مع بلدية دبي لتخصيص أراض جديدة لتنفيذ مشروعات اخرى، موضحاً أن هناك 1500 مسكن تم تنفيذها بمنطقة بر دبي، ونحضر لمرحلة بناء جديدة فيها خلال الفترة المقبلة.