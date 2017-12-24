«التغير المناخي» تثري المستقبل المهني ببرنامج الوظائف الخضراء

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق برنامج الوظائف الخضراء على مستوى الدولة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وذلك في ورشة العمل الأولى للجهات المعنية التي عقدت في مقر الوزارة في دبي.

وجاء إطلاق برنامج الوظائف الخضراء في إطار الأجندة الوطنية الخضراء 2015-2030 التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2015 كخارطة طريق لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر وتماشياً مع السياسات والمبادرات المحلية بشأن التعليم البيئي والتدريب المهني ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية لتعزيز الوظائف الخضراء في الدولة. ومن خلال التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، تهدف الوزارة للتوصل إلى أفضل نهج للسياسات إزاء الوظائف الخضراء.

وستعمل الوزارة، بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، على التنسيق مع وكالات الإحصاء في وضع تعريف عملي للوظائف الخضراء ووضع منهجية لتقدير العدد الحالي والمستقبلي لتلك الوظائف وتقييم الاتجاه والتنبؤ باحتياجات المهارات في المستقبل من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة.

وقد شارك في ورشة العمل لتدشين البرنامج أكثر من 20 ممثلاً من السلطات الاتحادية والمحلية بما في ذلك وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الطاقة، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس الإمارات للشباب، فضلاً عن منظمات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).

وخلال الورشة، قالت المهندسة عائشة محمد العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء والشؤون البيئية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن التحول الناجح إلى الاقتصاد الأخضر يعتمد على مهارات وخبرات القوى العاملة في البلاد وقدرتها على الاستفادة من المواهب المحلية، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتنافسية وتنمية الدولة الاجتماعية على أسس الجودة».

دراسة

أظهرت دراسة أجرتها وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً أن استثمار 1-2٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي نحو التحول إلى اقتصاد أخضر سيوفر ما يصل إلى 165,000 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

حيث تحتاج الدولة إلى إجراء دراسة للسياسات لمعالجة الفجوات في المهارات بين سوق العمل الحالي والمتطلبات المستقبلية لاقتصاد أخضر وضمان توفير التعليم المناسب وتدريب القوى العاملة للتكيف مع التحول المتوقع في سوق العمل والاستعداد لمهارات جديدة من أجل الاستفادة من التأثيرات الإيجابية. كما يتمثل تحد آخر في تحديد نطاق الوظائف الخضراء حيث لا يوجد حالياً أي تعريف دولي أو منهجية إحصائية موحدة.