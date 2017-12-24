محمد الحوسني.. آمال عبر الأثير

إعاقته البصرية لم تحل دون تحقيق أمنياته في الحياة والعمل، فقد رفض الوقوف عند عجزه، وساعده في ذلك أسرة واعية متفهمة آمنت بقدراته التي منحها الله له، فكانت أحلامه تسبق خطواته وتنير له الطريق المظلم الذي لم يره إلا في مخيلته.

أنه محمد الحوسني المذيع في برنامج صباح النور على إذاعة القرآن الكريم في أبوظبي وهو البرنامج الذي تناوب على تقديمه مع زملاء آخرين وتصدر البرامج الأكثر استماعا على مستوى الدولة وهو برنامج يناقش قضايا اجتماعية دينية. تحدّي العجز بقوة الإرادة يلازم المؤمن الواثق بالله، هكذا يقول محمد، مشيرا إلى أن أصعب ما قد يواجه الفرد في حياته هي المعوقات الاجتماعية المحيطة به.

ولد محمد كفيفاً وتربى في كنف أسرة وفّرت له كافة سبل الدعم والرعاية في كافة مراحل حياته، أنهى دراسته بنجاح إذ يحمل درجة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة والإعلام من جامعة الإمارات. استهلّ حياته العملية بتقديم برامج إذاعية في إذاعة القرآن الكريم، منها برنامج «حاجات وآمال» الذي استهدف من خلالها المعاقين عبر التوعية، واستمر في العمل الإذاعي وأراد أن يخرج عن نمط مخاطبة ذوي الهمم فقط، فبدأ على مدى خمس سنوات تقديم برنامج مسابقات.

يحلم الحوسني بتقديم برنامج تلفزيوني يناقش قضايا أصحاب الهمم على الشاشة، مضيفا انه تطرق إلى عشرات المواضيع التي تمس أصحاب الهمم في البرامج الإذاعية لكنه يأمل ببرنامج تلفزيوني متخصص يناقش همومهم وقضاياهم واحتياجاتهم.

تطوّع الحوسني برغبة منه لتدريب الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية على الكتابة بطريقة برايل واستخدام العصا البيضاء واستخدام بعض الوسائل التكنولوجية في مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية، وبعد ذلك تم تعيينه بشكل رسمي في المؤسسة بوظيفة مدرس متخصص.