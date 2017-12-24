اعتماد عالمي لمدربي K9والكلاب البوليسية في شرطة دبي

حصدت إدارة التفتيش الأمني K9، في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، الاعتماد العالمي للمدربين الميدانيين والكلاب البوليسية في كافة شعب الإدارة واختصاصاتها، من أكاديمية يوتا للعلوم الشرطية والبوليسية في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال العقيد خبير أول عبد السلام الشامسي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9، إن الإدارة وبتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، قامت بدعوة خبيرين أميركيين من أكاديمية يوتا للعلوم الشرطية والبوليسية متخصصين في تدريب الكلاب البوليسية، بهدف عقد برنامج تقييمي ميداني للمدربين الميدانيين ومنحهم رخص معتمدة لمزاولة العمل التخصصي في شعب التفتيش الأمني ومهامه التأمينية.

وبيّن العقيد الشامسي أن التقييم يهدف إلى التأكد من تحلي المدربين الميدانيين والكلاب البوليسية بالكفاءة المهنية العالية، ومقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة وفقا للمعايير العالمية، والتمكن من الكشف عن الجرائم.