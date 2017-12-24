شرطة دبي توصي بمنهجية موحدة للحدّ من الحرائق

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز استشراف المستقبل ودعم القرار، جلسة حوارية حول أسباب الحرائق واستشراف مستقبل طرق الوقاية منها، في مقر مؤسسة مسرعات دبي المستقبل في أبراج الإمارات، بحضور اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، و اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من كبار الضباط من كلا الجانبين، وبمشاركة عدد من الدوائر الأمنية في الإمارة ومتخصصين في القطاع الخاص من شركات الوقاية والمطورين.

وأوصت الجلسة بإعداد منهجية أو نظام أو سياسة موحدة على مستوى إمارة دبي تتضمن محتوى الأدوار والمسؤوليات والأهداف والمصطلحات وتوضع بها آلية تضمين للتقييم وفقاً لمؤشرات أداء ومستهدفات واجب تحقيقها تتضمن تصنيفاً واضحاً للازمات والكوارث والإجراءات الواجب القيام بها (قبل، أثناء، بعد) بما في ذلك إيواء المتضررين وضمان جاهزية المساحات الخالية بين الأبراج والبنايات كالشغالات التي تسبب عائقا في عمليات الإطفاء في حالة وجود مركبات متوقفة، وكذلك تعرض هذه المركبات لخطر التلف والاحتراق.

فريق تخصصي

كما أوصت الجلسة الحوارية بتشكيل فريق تخصصي على مستوى إمارة دبي لإعادة بناء مسرح حادث (الحرائق) عبر حصر الطرق والبرامج التخصصية المستخدمة في إعادة بناء حوادث الحريق من خلال التواصل مع الجامعات والشركات المتخصصة لتبادل الخبرات في نفس المجال داخل الدولة وخارجها ودراسة جدوى لكيفية عمل «محاكاة الحوادث البليغة السابقة» وإعداد المقارنة المرجعية مع الدول الأخرى بشأن الإجراءات المتخذة والخطوات المطلوبة، وتأسيس قاعدة بيانات تتضمن أمثلة عن تقارير لحوادث سابقة، ودراساتها والاطلاع على الدروس المستفادة من التعامل معها.

توحيد المؤشرات

وأكدت توصيات الجلسة على أهمية توحيد المؤشرات والمقاييس والمصطلحات والمفاهيم الإحصائية من خلال (دليل إرشادي للسلامة) فيما يتعلق بالحرائق من خلال استحداث نموذج موحد عن طريق الربط الإلكتروني لتسجيل جميع الحوادث الخاصة بالسلامة (الحريق - الغرق الخ)، واعتماد جهة واحدة مخولة بالتصريح الإعلامي عن حوادث السلامة وتعزيز مؤشر التنافسية العالمية (سمعة دبي) وإعداد الكوادر المؤهلة في إدارة الحرائق (الخبراء - الإطفائيين) وتأهيل الطلبة.

وحثت الجلسة الحوارية على تفعيل دور قنوات التواصل الاجتماعي للتوعية والاستقطاب، وتعزيز التطبيقات الإلكترونية في التأهيل (التدريب الافتراضي)، والاستثمار في الخبراء لنقل المعرفة (أفضل الممارسات).

أجهزة إطفاء ذكية

وأكدت توصيات الجلسة على أهمية إعداد دراسة حول توفير أجهزة إطفاء أكثر ذكاء وفعالية وأصغر في الحجم وتوفير أنظمة تحديد مواقع الإطفائيين وأجهزتهم بالإضافة إلى توفير نظام التواصل الحية، والفحص المكثف على عملية الصيانة من قبل المعنيين في المؤسسات الحكومية الذين يقومون بالزيارات الدورية لأي غرض لهذا الموقع وتطوير عملية توصيل المعلومة الحية والحديثة إلى سيارات الإطفاء والإطفائيين والجهات المعنية، مع إعداد «نظام الانصراف الذكي للسكان».

تصنيف للحرائق

وأوصت الجلسة الحوارية بتصنيف الحرائق حسب الأنظمة المعمول بها في شرطة دبي والدفاع المدني وتوحيد مسميات مسببات الحرائق، وتشكيل فريق عمل بين الدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة دبي، متمثلة في الأدلة الجنائية، بالإضافة إلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لإعداد دليل عمل مشترك بين الجهات في موضوع مسميات مسببات الحريق والوصول إلى «كود» إماراتي خاص لتصنيف الحرائق. تشريعات السلامة

كما حثت التوصيات على استحداث مؤسسة معنية بالتشريعات والمواصفات فيما يخص بمعايير الأمن والسلامة على مستوى إمارة دبي ( اجهزة الإنذار المبكر التوصيلات الكهربائية ) ومتابعة تنفيذ هذه التشريعات من قبل الجهات المعنية ( الدفاع المدني ديوا بلدية - شرطة - شركات )، وتأسيس مختبر حكومي موحد متخصص بالمواد والمنتجات الخاصة بعوازل وأنظمة الحرائق والأمن والسلامة.

مستوى البحث

ودعت التوصيات إلى حث الجهات الأكاديمية والبحثية لرفع المستوى البحثي عن الأمن والسلامة والخاصة بالمباني وتشكيل مجلس مشترك مختص بالأمن والسلامة ورصد أفضل التطبيقات في هذا المجال واستشراف مستقبل الوقاية من الحرائق، ووضع خطة مستقبلية للفحص الدوري للأنظمة الداخلية وآليات استخدام المستهلك للأنظمة الكهربائية للمنازل والأبراج الـ 3D ومدى التزامها بمعايير الأمن والسلامة.

تراخيص وأجهزة

وحثت التوصيات على ضرورة إصدار تراخيص للمحلات الخاصة بالصيانة الكهربائية على مستوى الإمارة بعد إصدار شهادة كفاءة فنية للفنيين العاملين بها، وعمل دراسة مشتركة بين جميع الجهات المعنية بهدف الوصول إلى أفضل المعايير والمواصفات للمباني لتقليل فرص حدوث الحرائق وضمان الأمن والسلامة.

وأوصت الجلسة الحوارية بضرورة وجود مجسات مزروعة في المباني الـ 3D أثناء بنائها لاكتشاف الحرائق قبل وقوعها، كما دعت التوصيات إلى توفير أجهزة حديثة مثل الكاميرات الحرارية للتأكد من مواصفات المبنى وخاصة التي لا ترى بالعين المجردة ووجود رقابة على استخدام المواد سريعة الاشتعال والكيميائية التي تستخدم في المباني.

منهجية إعلامية

أكدت توصيات الجلسة الحوارية على أهمية دور الإعلام في رصد الحرائق ونقل الحقائق (الإعلام الإيجابي والتوعية الهادفة) وتنظيم حملات توعوية مشتركة مع الإعلام ونشر الثقافة والوعي حول مخاطر الحريق، ووضع منهجية وآلية للتعاون كدليل للإعلاميين مع الجهات الأمنية (شرطة، الدفاع المدني وغيرها من الجهات ) وتشتمل على: متحدث رسمي، تحديد فترة قياسية لتوفير المعلومات للصحافيين.

كما أوصت الجلسة بوضع سيناريو (محاكاة عملية) وتدريب الإعلاميين فيما يتعلق بالحرائق بالنسبة إلى مواجهة الإشاعات، وإيصال المعلومة بصورة دقيقة، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بحرفية عالية، وتكوين فريق إعلامي متخصص للأزمات (إدارة الأزمات) من عدة مؤسسات حكومية.