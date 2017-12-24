الشريفي يتفقد مرافق شرطية في العين

اطلع اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، على الجهود العملية التي تقوم بها الإدارات الشرطية المستحدثة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد، خلال زيارة في مدينة العين، شملت إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة المهام الخاصة، وقسم التفتيش الأمني الـ «كي 9»، وكان في استقباله العميد مسلم العامري مدير مديرية شرطة العين، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء الشريفي، على أهمية مواصلة الجهود التطويرية للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني، وفق أفضل الممارسات، وتقديم الخدمات المتميزة، ومواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق أهداف العمل الشرطي والأمني، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي وفرت الإمكانات لتعزيز الريادة لشرطة أبوظبي، والتي جعلتها تحتل موقع الصدارة أمنياً بين أفضل المدن العالمية.