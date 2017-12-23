طرق الشارقة تنجز مشاريع صيانة بتكلفة اجمالية 15 مليون درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للإمارة ورفع كفاءة الطرق، بما يخدم السكان ويحقق سلامة وأمن مرتادي هذه الطرق، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عدداً من مشاريع الصيانة لطرق في مختلف أنحاء الإمارة، بتكلفة اجمالية بلغت 15 مليون درهم.

وصرح المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة، أن الهيئة لديها خطة استراتيجية لتطوير شبكة الطرق في الإمارة، بحيث تسعى الهيئة من خلال كافة مشاريعها إلى توفير خدمات البنية التحتية وتكاملها وصيانتها وتشغيلها بكفاءة وفقاً لأحدث المعايير العالمية، لما لذلك من أهمية في تأمين تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، لا سيما أن الشارقة تشهد حاليا تطوراً ونمواً ملحوظاً وحراكا اقتصاديا غير مسبوق، بسبب ما تتمتع به من خدمات نوعية، وموقع استرتيجي مميز. مؤكداً أن البنية التحتية أساس النهوض في الدول المتقدمة وواحدة من الركائز الأساسية لتطوير المشاريع وتسهيلها وجذب كل صور الاستثمار، كما تعد حافزاً يساهم في مضي الإمارة قدماً نحو مزيد من التطور والازدهار .

وتفصيلا، قال السويجي: إن الهيئة أنجزت عدد من مشاريع الصيانة و رصف طرق بالإمارة في 10 مناطق، حيث تم الانتهاء من أعمال رصف في شارع الشيخ راشد بن صقر القاسمي بين منطقتي الآبار ودسمان، وفي منطقة القرائن في الطريق الواصل بين التقاطع رقم 4 وميدان تريم عمران، وشارع رقم 23 في منطقة النهضة، بالإضافة لإعادة رصف طريق مليحة بين الصناعية الخامسة والثانية، وفي إحدى الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية12، وأنجزت الهيئة أيضاً خلال الربع الثالث من العام الجاري أعمال رصف بشارع الشيخ راشد بن صقر بين الغبيبة وسمنان، كما قامت الهيئة بصيانة للطرق في المنطقة الصناعية السادسة، فضلاً عن الميدان الواقع بين إماراتي عجمان والشارقة، وميداني جسر عود راكان بأرض المعاهد، بالإضافة لصيانة للطرق في كلباء وخورفكان ودبا الحصن.

وقد شملت أعمال رفع كفاءة الطرق تعديلات لعدد من فتحات الالتفاف في خمسة مناطق بالإمارة، وهي الجرينة، والرحمانية، وشارع الشيخ راشد بن صقر القاسمي بين منطقة الآبار ودسمان، وفي الشارع الصناعي الثالث بين الصناعية الثالثة والعاشرة، وكذلك المنطقة بين الشهباء والصناعية السادسة. بالإضافة لأعمال الصيانة الدورية للأجزاء المتضررة من طبقة الرصف الأسفلتي.

وأكمل السويجي: أن الهيئة تولي المشروعات الخدمية لعبور المشاة أهمية خاصة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات ولتوفير عبور آمن لمستخدمي الطريق، حيث أنجزت الهيئة عدد من معابر المشاة في 10 مناطق، شارع الزهراء بين منطقتي النباعة وميسلون، والشارع الصناعي الثالث بين المنطقة الصناعية 6و12، كما أنجزت الهيئة أيضا معابر مشاة في شارع الشرق بين القليعة والبطينة، وبالشارع الصناعي الرابع بين الصناعية 10 و11، وشارع المدينة الجامعية بين الصناعية 5 ومنطقة سمنان، وشارع المريجة بين منطقتي المريجة وسمنان، والعديد من أعمال معابر المشاة في كورنيش البحيرة، وكورنيش الخان وداخل المدينة الجامعية وشارع العروبة.

