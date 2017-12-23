«إقامة دبي»: انطلاقة قوية لجائزة «تقدير» في 2018

كشف اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس جائزة «تقدير» لـ«البيان» عن استعدادات الجائزة للانطلاق بقوة وتميز في دورتها القادمة في 2018، وذلك في ظل الإقبال الملحوظ الذي تشهده الجائزة، لافتاً إلى أن إدارة الجائزة ستظهر خلال الفترة المقبلة تقريراً موسعاً يلقي الضوء على المشاركات ونتائجها.

وأضاف أن الجائزة وسعت نطاق عملها خلال الدورة الثانية لتشمل مليون عامل عوضاً عن 500 ألف عامل في الدورة الأولى، مشيراً إلى أن رؤية الجائزة المستقبلية تساهم في بناء علاقات عمل وطيدة بين أطراف الإنتاج بما يعزز الولاء الوظيفي لدى العامل ويحفزه على تأدية واجباته على أكمل وجه، كما يساهم في توفير بيئة عمل مميزة وملائمة للعامل بشكل يحقق الرضا الوظيفي للعاملين عن طريق توفير كافة الشروط الدولية وأهمها الصحة والسلامة المهنية والتغذية الراجعة والبنية التحتية المهيئة، فضلاً عن سعادة الموظفين مما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم.

قفزة نوعية

وأعرب اللواء بن سرور عن بالغ رضاه بما حققه أداء العديد من الشركات الوطنية التي حققت قفزة نوعية في توفير بيئات عمل تتمتع بأقصى درجات الإيجابية، حيث وفرت سكنات عمالية تستحق الحصول على 5 نجوم وتوفر للعامل أماكن ترفيهية وملاعب رياضية فضلاً عن المراكز الصحية بما يساهم في تعزيز شعور الموظف بالولاء والانتماء للمكان.

وأكد أن هذه الشركات حققت المعايير الدولية في مجال رعاية العمال مثل التعينات والأجور وجودة المرافق والبنية التحتية والصحة والسلامة وكذلك الشفافية والعدالة فضلاً عن الإبداع والابتكار، وانطباعات العمال عن بيئة عملهم. وأشار أن الجائزة تدعم الارتقاء بأداء الشركات والعمال معاً بما يعزز مدينة دبي كأفضل مكان للعيش والعمل نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والبيئية ومستوى المعيشة والعوامل الاجتماعية والثقافية وريادة الأعمال.

جهود

وأوضح اللواء بن سرور أن إدارة الجائزة تنظم سنوياً حفلاً لتكريم العمال المتميزين والمبدعين والشركات المميزة تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في مسيرة البناء، وسعياً لخلق بيئة تنافسية بين الطرفين والارتقاء بمستوى أدائهما وترسيخ العلاقات بينهما، هذا عدا عن الفوائد الكبيرة التي تعود بها على الاقتصاد الوطني وتعزيز الولاء الوظيفي وإنجاز المشاريع في مواعيدها المحددة.

وأفاد بأن تقرير التغذية الراجعة الذي ترسله إدارة الجائزة للشركات المشاركة، ويشتمل على نقاط القوة والتحسين، يصدر من مقيمين دوليين، ومبني على معايير دولية، مما يشكل دعماً حقيقياً لهذه الشركات وملاكها، والعاملين فيها.

تسهيلات

كشف اللواء عبيد مهير بن سرور أن هناك تسهيلات ومميزات خاصة ستقدم للشركات الفائزة بفئتي 5 و4 نجوم، كما ستوضح في لوحات الشرف في الدوائر الحكومية باعتبارها حاصلة على هاتين الفئتين.