صُدور العدد 28 من «وطن بلا مخدرات»

أكد العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي أن مجلة (وطن بلا مخدرات) والتي تصدر عن الإدارة أصبحت علامة مميزة تسعى من خلالها إلى إيصال رسالتها التوعوية لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع من خلال الأخبار والدراسات والبحوث والمقالات لكتاب مرموقين في سماء الإمارات.

وأضاف العميد عيد محمد ثاني حارب معقباً على صدور العدد 28 من مجلة وطن بلا مخدرات، أن المجلة تتجدد بكل عدد من خلال كُتاب جدد وآراء جديدة وأفكار بَناءة تساهم في بناء مجتمع خالٍ من المخدرات وتسعف بالوقت ذاته الآباء وأولياء الأمور والمهتمين لإيجاد حلول نافعة في حالة ورود أخبار باختراق المخدرات لأحد بيوتهم ودخولها لأحد أوردة أبنائهم، فالجميع يعلم مخاطر المخدرات والسُبل المستحدثة التي يسلكها المروجون لاختراق منازلنا.