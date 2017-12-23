«طرق دبي» تطلع «خدمات الإسعاف» على أفضل الممارسات

استقبلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وفداً من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لاطلاعه على أفضل الممارسات والتطبيقات في منظومة الأداء المؤسسي، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة في تبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الصلة مع الجهات الحكومية في ظل توجهات حكومتنا الرشيدة.

ورحب فهد السويدي، مدير إدارة التطوير والأداء المؤسسي بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، بالوفد الزائر الذي ضم الدكتور عمر السقّاف، مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية، والدكتور مشعل جلفار، مدير إدارة إسعافات المطارات بالإنابة، إضافة إلى عدد من مسؤولي الجانبين.

وقال فهد السويدي: إن اللقاء بدأ بتقديم عرض مرئي، تم فيه استعراض الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات، وإدارة التطوير والأداء المؤسسي، ومستويات الخطة الاستراتيجية للهيئة ومستويات الأداء، وتطابقها مع الغايات واستراتيجيات المؤسسات والقطاعات بالهيئة، بالإضافة إلى المؤشرات التشغيلية، وخطط الأداء الفردي، وآلية مراجعة الخطة الاستراتيجية والأهداف.