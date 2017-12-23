افتتاح جزئي للطريق الدائري برأس الخيمة

افتتحت أول من أمس، المرحلة الأولى للطريق الدائري في رأس الخيمة من مخرج 126 على شارع الشيخ محمد بن زايد وحتى منطقة عوافي، ضمن المشروع الحيوي الذي تنفذه وزارة تطوير البنية التحتية ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتشرف عليه لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، والمزمع افتتاحه رسمياً بداية الربع الثاني من العام المقبل.

ويأتي الافتتاح لتوفير السيولة أمام الحركة المرورية للمركبات المتجهة لمنطقة عوافي السياحية والتي ترتبط بالعديد من المناطق الحيوية ومنها للمركبات المتجهة إلى مطار رأس الخيمة الدولي وحديقة صقر وحديقة الحيوانات بالإضافة لمنطقة عوافي التي تستقطب آلاف العائلات خلال هذه الفترة نظراً لما تضمه المنطقة من عزب ومخيمات شتوية وتلال جبلية لممارسة رياضة تصعيد السيارات.

وقامت وزارة تطوير البنية التحتية خلال الفترة الماضية بتسريع وتيرة العمل في مشروع الطريق الدائري الذي يربط المناطق الشمالية في رأس الخيمة مع إمارات الدولة عبر شارع الشيخ محمد بن زايد الحيوي، بهدف تقليص المسافة والوقت للوصول إلى مختلف مناطق رأس الخيمة دون المرور بوسط الإمارة، مع مراعاة تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات العالمية لتحمل أوزان الشاحنات الضخمة والمركبات على مدى زمني بعيد وعدم تأثيرها على الشوارع الداخلية برأس الخيمة.

وتمتد الفوائد والمكاسب من مشاريع شبكة الطرق الحديثة لخدمة الأجيال القادمة، وذلك مع تصميم وزارة تطوير البنية التحتية شبكة الطرق بنظرة مستقبلية تضمن توسعها وتطويرها لاستيعاب المناطق السكنية والصناعية الجديدة المتوقع إنشاؤها مع افتتاح هذه الطرق بالإضافة لإنشاء شبكات لتصريف وتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها مستقبلاً في ري المزروعات الحالية وزيادة نسبة الرقعة الخضراء.

ويضم مشروع الطريق الدائري إنشاء جسر جديد على شارع مطار رأس الخيمة الدولي بمنطقة سهيلة والذي تخطت نسبة إنجازه 85% لتسهيل الحركة المرورية وخدمات مطار رأس الخيمة مستقبلاً، كما تم إنجاز جسري منطقة شمل، حيث يبلغ طول الجسر الأول 810 أمتار ويربط الطريق الدائري بوسط الإمارة، وينقل الجسر الثاني الحركة من الطريق الدائري إلى المناطق الشمالية بطول 220 متراً.