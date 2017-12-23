«قضاء أبوظبي» منصة إلكترونية للتوعية القانونية

بلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء أبوظبي 259 ألفاً و971 شخصاً، أجروا مليونين و848 ألفاً و916 عملية دخول لتصفح موقع الدائرة.

وقالت لولوة عوض الزويدي المهري مدير إدارة المنصات الإلكترونية والذكية بالدائرة، إن الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة القضاء، والذي تم تدشينه خلال العام الجاري، يمتاز بسهولة الاستخدام لكل متعاملي الدائرة بمختلف مستوياتهم الثقافية، لا سيما وأنه يعتمد على أحدث النماذج وأفضل الممارسات المطبقة في المواقع الإلكترونية.

وشددت أن الدائرة وبناءً على توجيهات الإدارة العليا حرصت في إطار تطويرها للموقع الإلكتروني على أن ينسجم مع المعايير الموضوعة للمواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية الاتحادية من حيث الشكل والهوية، وهو الأمر الذي يندرج ضمن إطار التكامل في الخدمات بين الجهات الحكومية.

وسجلت نافذة التوعية لدائرة القضاء أبوظبي على موقع «اليوتيوب» 16 مليوناً و178 ألفاً و381 مشاهدة خلال العام الجاري، محققة زيادة بأكثر من 13 مليوناً بالمقارنة مع العام الماضي، والذي وصل فيه عدد المشاهدات إلى مليونين و926 ألفاً و951 مشاهدة، فيما بلغ عدد متتبعي حسابات الدائرة على وسائل التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و«تويتر» و«الانستغرام» أكثر من 90 ألف متابع.

وأكدت لولوة عوض الزويدي أن الفريق التقني المسؤول عن الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، والمكون من العاملين في إدارة المنصات الإلكترونية والذكية، وضع آليات تعزز من التواصل مع جمهور المتعاملين بمختلف شرائحهم، حيث يتضمن الموقع ونوافذ الدائرة على مواقع التواصل، خدمات تثقيفية وتعريفية بالخدمات التي تقدمها الدائرة، يستفيد منها كل المتعاملين.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي فقد نفذت الإدارة خلال العام الجاري 99 حملة توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و145 حملة تسويقية.