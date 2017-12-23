ضباب وغبار اليوم.. و«الأرصاد» يحذر من تدني الرؤية الأفقية

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر من تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية حتى العاشرة والنصف من صباح اليوم.

وتوقع المركزأن يكون الطقس اليوم ضبابياً في البداية يصبح غائماً جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً خلال النهار، ويكون الطقس بارداً نسبياً خلال الليل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على معظم المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب.

وحركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية بوجه عام.